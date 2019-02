Cagliari | Birsa fratturato | tempi di recupero

Cagliari - infortunio per Birsa. Maran preoccupato : 'Non recupererà a breve' : Tre sconfitte e un pareggio nelle quattro gare disputate, infine il brutto infortunio: " Che è serio " ha ribadito Maran nel post gara ai microfoni di Sky Sport " si tratta di una doppia frattura all'...

Infortunio Valter Birsa - brutte notizie per il Cagliari : la nota ufficiale del club sulle condizioni dello sloveno : Il club sardo ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni del proprio calciatore, uscito anzitempo dal terreno di gioco durante la partita con l’Atalanta Oltre il danno, anche la beffa. Il Cagliari non solo deve incassare la sconfitta arrivata contro l’Atalanta nel posticipo della 22ª giornata del campionato di Serie A, ma dovrà anche fare a meno di Valter Birsa per un lungo periodo. Alessandro ...

Infortunio Birsa - il calciatore del Cagliari lascia il campo : Infortunio Birsa – Si sta giocando la 22^ giornata del campionato di Serie A, in campo Cagliari ed Atalanta per il secondo posticipo dopo il successo della Lazio contro il Frosinone. Subito una tegola per il tecnico Maran, Infortunio alla mano per il centrocampista Birsa, il calciatore costretto al cambio. Accertamenti nelle prossime ore, il Cagliari in ansia per le condizioni del calciatore. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni : Birsa dal 1' - c’è Pasalic : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni- Dopo il successo per 2-0 in favore dei nerazzurri, nel match di Coppa Italia degli ottavi di finale, sfida disputata alla Sardegna Arena, il Cagliari si prepara ad ospitare nuovamente l’Atalanta. Match valido per la 22^ giornata di Serie A, il quale andrà in scena lunedì sera. Maran si affiderà al […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni: Birsa dal 1′, c’è Pasalic ...

Cagliari - Birsa : 'Darò tutto' : Valter Birsa , trequartista del Cagliari , parla a Sky Sport prima della sfida con l' Empoli : 'Io cercherò di dare il massimo, ma sappiamo che tutti insieme possiamo far bene. Questa è la cosa importante, io cercherò di dare tutto'.

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Birsa dal 1' : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2. Tante novità dal primo minuto per Rolando Maran, il quale si affiderà ai suoi fedelissimi, ma con tre novità […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: Birsa dal 1′ proviene da Serie A News ...

Conferenza Birsa : “Cagliari piazza e progetto importante” : Conferenza Birsa – Valter Birsa arriva al Cagliari dal Chievo a titolo definitivo. Il passaggio dello sloveno alla società sarda costerà circa 2,5 milioni di euro alle casse rossoblù. Il giocatore guadagnerà circa 400 mila euro all’anno. Birsa lascia il Chievo e approda al Cagliari per sostituire lo sfortunatissimo Lucas Castro, fermo ai box fino al […] L'articolo Conferenza Birsa: “Cagliari piazza e progetto ...

Calciomercato Cagliari - dopo Birsa arriva il secondo acquisto invernale : Calciomercato Cagliari, il club del presidente Giulini sta lavorando su diversi fronti in chiave mercato: la situazione Calciomercato Cagliari – Il club sardo si sta muovendo su diversi fronti per rafforzare la squadra, ma anche in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Maran. Noto l’arrivo di Birsa alla corte del tecnico, in uscita Dessena destinato al Brescia, mentre si lavora alla cessione di Cigarini al ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Birsa ha firmato fino al 2021 : Cagliari - I nuovi colori di Valter Birsa saranno il rosso e il blu: il tequartista sloveno lascia il Chievo e abbraccia il progetto del Cagliari , ritrovando il suo ex allenatore in gialloblu Rolando ...

Birsa al Cagliari a titolo definitivo : Ora c'è anche l'ufficialità: Valter Birsa arriva a Cagliari dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Birsa, classe 1986, è originario di San ...

Calciomercato Cagliari - è ufficiale : preso Birsa dal Chievo Verona : Valter Birsa saluta il Chievo dopo cinque stagioni: il trequartista sloveno, dopo aver supero le visite mediche nella giornata di martedì a Villa Stuart, è stato ufficializzato come nuovo giocatore ...

Calciomercato - UFFICIALE Birsa al Cagliari : ha firmato fino al 2021 : Cagliari Birsa – Ora c’è anche l’ufficialità: Valter Birsa arriva al Cagliari dal Chievo a titolo definitivo. Lo annuncia il club sardo attraverso i propri profili social. “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021”. Così […] L'articolo Calciomercato, UFFICIALE ...

Cagliari - ecco Birsa : "Felice di essere qui". Asta per Barella - Nandez più vicino : 'Sono felice di essere arrivato al Cagliari'. Sorridente, fresco di barbiere, zaino in spalla, giacca cammello e maglia griffata a collo alto, Valter Birsa è sbarcato ieri, poco dopo le 19.30, allo ...

Cagliari : Birsa in città - domani la firma : ANSA, - Cagliari, 8 GEN - Pronto per l'allenamento di domani, probabile esordio già lunedì in Coppa Italia con l'Atalanta. Valter Birsa, classe 1986, il primo acquisto del Cagliari dopo l'apertura del ...