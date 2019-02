Vercelli | sperona l' auto dell' ex e le dà fuoco | arrestato | lei è grave

Vercelli - sperona la sua ex e le dà fuoco : è grave : A Vercelli i due si erano lasciati da tempo e la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce. E da Bergamo parla la madre di Marisa Sartori, uccisa sabato notte dall'ex compagno.

Vercelli - dà fuoco alla macchina dell’ex dopo averla speronata : lei lo aveva già denunciato : Sperona l’auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell’area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all’ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. L’uomo è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, ...

Vercelli - sperona l'auto della ex e le dà fuoco : la donna è grave : sperona l'auto della ex e le dà fuoco. Sono gravi le condizioni di una quarantenne, aggredita questa mattina nel parcheggio dell'area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse, da un uomo sulla cinquantina con cui in passato aveva avuto una relazione.Trasportata all'ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. Secondo quanto si apprende l'uomo è stato arrestato.

