Sanremo | tutto il Festival dalla A di Ariston alla Z di Zen Circus

Sanremo 2019. La storia : dall’Ariston al successo in tutto il mondo. Quanti “campioni” della musica sono partiti da qui : Passa da Sanremo e… conquisterai il mondo. sono tanti i cantanti italiani che partendo dalla città dei fiori sono sbarcati con i loro dischi e successi ben oltre i confini del Bel paese, vendendo milioni di copie e facendo registrare sold out in piazze e arene d’Europa e d’oltreoceano. Anzi, si può dire che, se si eccettuano eccezioni come Tiziano Ferro e l’infinito Maestro Pavarotti, Sanremo è stato davvero l’unico lasciapassare per poi ...

Festival di Sanremo 2019. Il regolamento : come verrà decretato il vincitore? Tre giurie - il televoto - nessuna eliminazione nei cinque giorni di gara. Tutto quello che c’è da sapere : Il Festival di Sanremo 2019 si svolgerà, come ormai di consueto, sulla distanza delle cinque serate di gara con la distribuzione ormai canonica delle esibizioni. Nella prima giornata tutti i 24 cantanti e gruppi al via eseguiranno il loro pezzo inedito, nelle due sessioni successive ascolteremo 12 cantanti per serata, il penultimo giorno è dedicato ai duetti e agli arrangiamenti speciali dei pezzi e la finale di sabato ospiterà nuovamente tutti ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Tutto pronto per la XII edizione di "Casa Sanremo Vitality's" : musica - cinema e spettacolo si incontrano a Sanremo 2019

Barbara D'Urso : "Con Mara Venier è tutto ok. Prima o poi mi vedrete a Sanremo" : "Io non ho guerre né inimicizie". Così liquida Barbara D'Urso la domanda del giornalista di Leggo.it che, in una lunga intervista le chiede della sua Dottoressa Giò, ma anche dei suoi progetti futuri e dei suoi sogni nel cassetto oltre che di Mara Venier.Dopo mesi di 'frecciatine' social (e non solo), dovute alla 'guerra agli ascolti' a causa della sovrapposizione di Domenica In a Domenica Live, tra le due 'regine' della domenica ...

