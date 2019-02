Reddito | Di Battista | M5S mai mollato

Reddito cittadinanza - l’ironia di Di Maio e Di Battista : “Ho una domandina per il Pd…”. “È incredibile - buon funerale” : “Visto che Martina e Orfini sono accampati in Sicilia da due tre giorni a denunciare il governo sulla Sea Watch, a Siracusa, di ritorno possono passare per Monreale perché noi ci aspettiamo l’espulsione di questo consigliere comunale, Sandro Russo, capogruppo del Pd a Monreale. Ci auguriamo che il Pd voglia espellerlo dopo che è stato sospeso dal suo lavoro al Caf”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla vicenda ...

Alessandro Di Battista : "Il Pd deve sparire : vergognosa la raccolta di firme contro il Reddito di cittadinanza" : Alessandro Di Battista attacca il Pd, reo di raccogliere le firme contro il reddito di cittadinanza."È una cosa che ha dell'incredibile - afferma durante un Facebook live -: mentre il Pd vuole raccogliere delle firme per contrastare una misura che sostiene le persone più in difficoltà, contemporaneamente un suo uomo dice ad un altro tizio come fottere lo Stato. Chapeau, complimenti, buon funerale. Per me dovete politicamente ...

Reddito cittadinanza - Dall’Osso (ex M5s) : “Disabili rischiano di essere esclusi. Di Battista? Saccente - non sa di non conoscere” : “Da disabile, e non da politico, dico che la ragione per cui avevo deciso di far parte del M5s e tutte le aspettative che nutrivo sono state tutte disattese. Non ci trattano come disabili, ci trattano come poveri”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Matteo Dall’Osso, ex M5s e ora deputato di Forza Italia. Il parlamentare spiega e denuncia che l’indennizzo per i disabili previsto nel ...

Di Battista : “Altra vittoria per noi - costringere Salvini e la Lega a votare il Reddito” : Reddito Cittadinanza, Di Battista: “Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria” «Ci dicono di essere subalterni alla Lega… Io Salvini l’ho incontrato una sola volta, era molto scettico sul reddito di cittadinanza e aver costretto politicamente la Lega a votarlo è un’altra vittoria e motivo di orgoglio del M5S». Lo ha detto Alessandro Di Battista durante la convention del M5s per la presentazione del reddito di ...

Reddito - Di Battista : "Abbiamo costretto Salvini". Sala : "Non conoscono il mondo del lavoro" : Il Reddito di cittadinanza è: "Una rivoluzione nel mondo del lavoro". Parola di Luigi Di Maio che spiega come la misura non sia "solo un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà, ma anche un percorso nuovo" per cercare un’occupazione. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ne ha parlato all'evento organizzato oggi dal M5S sul Reddito di cittadinanza. "D'ora in poi, chi non ha nulla avrà almeno 780 euro" assicura Di Maio secondo ...

Reddito Cittadinanza - Di Battista : ‘Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria’. E al Pd : ‘Vuole referendum? Buon funerale’ : “Contro tutto questo il PD raccoglie firme per il referendum. Buon funerale. Le prime tre proposte sono state realizzate. Le coperture “ce stavano”. Qualsiasi strumento piò essere migliorato ma dobbiamo metterci in testa che le tecnologie cambiano il lavoro. Aver costretto la Lega a votare il RDC è una vittoria. Come cittadino che non vuole incarichi istituzionali dico grazie movimento e grazie cinque stelle”. Cosi ...

Reddito di cittadinanza - Di Battista : “È un diritto umano - abbiamo costretto Lega ad approvarlo” : Secondo Alessandro Di Battista il M5S non è subalterno alla Lega, e lo ha dimostrato: "Io Salvini l'ho incontrato una volta in vita mia, a un dibattito in cui gli chiesero un'opinione sul Reddito e lui a onor del vero non era contrario, ma era molto scettico. Averlo costretto politicamente a votare il Reddito è una vittoria e un orgoglio del M5s".Continua a leggere

Reddito - scontro social tra Boschi e Di Battista : ‘Io radical chic? Resto contraria’. Lui : ‘Vallo a dire alle cene da 6mila euro’ : “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica”. Così Alessandro Di Battista nel pomeriggio di venerdì aveva commentato il tweet di Maria Elena Boschi in cui evocava il successo de Lo Stato sociale “Una vita in vacanza” per criticare il Reddito di cittadinanza. Un manifesto del referendum contro i poveri che le opposizioni, capitanate proprio da alcuni esponenti del Pd, voglio già lanciare per ...

Botta e risposta Di Battista-Boschi su Reddito : Si guardano l'ombelico , al massimo lo sguardo lo rivolgono solo verso l'ultima borsa di Hermes acquistata ''per far girare l'economia'' e appesa nell'armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è ...

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...