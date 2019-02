: Mentre si toglie la scorta a chi è minacciato dalla #camorra, a Napoli si continua a sparare. Ieri una ragazzina è… - pinapic : Mentre si toglie la scorta a chi è minacciato dalla #camorra, a Napoli si continua a sparare. Ieri una ragazzina è… - SkyTG24 : #UltimOra #Napoli, 18enne colpita a una gamba da un proiettile vagante #Canale50 - Cyber_Feed : Ultim'ora #Napoli, colpita da proiettile vagante -

alla gamba da un, nel quartiere Sanità. A restare ferita in maniera non grave una ragazza 18enne della Repubblica Domenicana. Secondo primi accertamenti dei carabinieri,la ragazza stava rientrando a casa a bordo di uno scooter insieme al suo fidanzato. Si sono imbattuti in due ragazzi che, a bordo di un altro scooter, stavano esplodendo colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha colpito alla coscia sinistra la ragazza.(Di lunedì 4 febbraio 2019)