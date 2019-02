Milano | spaccio e detenzione abusiva | 2 arresti

Milano : spaccio e detenzione abusiva di armi - due arresti (2) : Milano , 4 feb. (AdnKronos) - Le indagini hanno consentito ai poliziotti di ricostruire l’attività illecita dei due, accertando la quotidiana ed intensiva cessione di stupefacente a numerosi acquirenti, direttamente negli appartamenti di uno stabile in via Fleming. Durante la perquisizione, nell’abit

Milano - Fabrizio Corona picchiato dai pusher nel quartiere dello spaccio : Fabrizio Corona, noto come ex Re dei paparazzi, ha lamentato un'aggressione nel Bosco di Rogoredo lunedì scorso. Corona si trovava in quel posto per registrare un reportage sullo spaccio di droga nella zona di Milano nota per essere uno smercio continuo di sostanze stupefacenti. Fabrizio Corona è stato aggredito da alcuni pusher Corona ha postato una foto sul suo profilo Instagram all'interno di un'ambulanza, accanto a lui c'è un operatore ...