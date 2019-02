Giorgio Marchesi | moglie | film e carriera | chi è l’attore

termometropolitico

: Giorgio Marchesi da giovane ugualissimo a Luca Napolitano?? - imironicc : Giorgio Marchesi da giovane ugualissimo a Luca Napolitano?? -

(Di lunedì 4 febbraio 2019), chi èe vita privata, l’amato attore di Un medico in famiglia a cui danno quasi sempre il ruolo del buono, dopo Braccialetti rossi sarà Sergio Einardi ne L’allieva 2.ha unain ascesa e una vita privata felice. Ha trovato infatti l’amore 8 anni fa sul set. Famoso soprattutto per serie televisive,ha iniziato laartistica con il teatro. Cosa c’è da sapere sull’affascinante attore?Chi ènasce a Bergamo il 23 febbraio 1974. Dopo il liceo, da studente universitario, alterna lavori saltuari con la passione per la musica suonando la chitarra nel gruppo rock da lui fondato “ Taverna”. Soggiornerà poi per un periodo a Londra cosa che gli cambierà completamente la vita.LaDopo l’esperienza londinese segue il corso ...