Di Maio | ' Il governo non è in discussione' Salvini | ' Mi spieghi il no'

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Di Maio a Pomigliano nell'ex liceo - protestano gli studenti. Lui : "Il governo non è in discussione - sul caso Diciotti deciso insieme" : Cori contro il vicepremier davanti all'istituto Imbriani, lui promette che ascolterà i ragazzi dopo la polemica sulle "contestazioni non consentite" sollevata dalla rappresentante degli studenti

Tav - Di Maio : governo non in discussione - avanti su ciò che unisce : Pomigliano d'Arco, Napoli,, 4 feb., askanews, - 'Il governo non è in discussione'. Questa la rassicurazione del vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Tav - Di Maio : Salvini? Sconsiglio di creare tensioni in governo : Roma, 3 feb., askanews, - 'Per me valgono le priorità. In questo governo ce lo siamo detti chiaramente dall'inizio: ci sono cose su cui siamo d'accordo e altre no. Lavoriamo su quelle su cui siamo d'...

Luigi Di Maio - il retroscena : "Allora finisce qui". Il clamoroso sfogo contro Salvini : crisi di governo? : Una incontrollata escalation di tensione, culminata nel diktat di Luigi Di Maio. Sulla Tav il governo di Lega e M5s rischia l'osso del collo e la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo (a riempirlo il rebus sì/no al processo sulla Diciotti) la visita di Matteo Salvini al cantiere di Chiomo

Lucia Annunziata e 'la mossa del cavallo'. Crisi di governo? Peggio : così Salvini fregherà Di Maio : ... nasconde una tesi non così scontata: secondo la giornalista di In mezz'ora i 5 Stelle non devono perdere la propria identità, manettara, perché 'in politica essere fedeli alla propria identità paga ...

Di Maio : «Niente Tav con M5S al governo». Salvini : «Opera da fare subito» : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Scintille nel governo sulla Torino-Lione. Di Maio : non si farà. Ma Salvini rilancia : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente perché non farla? ...

TAV - Di Maio : "Finche' saremo al Governo non si farà - discorso chiuso" : Agenzia Vista, Chieti, 02 febbraio 2019 TAV, Di Maio: 'Finche' saremo al Governo non si farà, discorso chiuso' 'Il discorso sulla Tav è chiuso, finché saremo al Governo non si farà'. Queste le parole ...

Tav - tra Di Maio e Salvini cresce il rischio di una crisi di governo : La questione era e rimane politica, non tecnica. L'aspetto meno chiaro di un'uscita così perentoria da parte di Di Maio, è perché l'abbia fatta; e se sarà derubricata come un altro «difetto ...