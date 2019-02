Quota 100 e Reddito di cittadinanza | al via iter per conversione del decretone in legge

Pensione Quota 100 - boom di domande nel Lazio : Pensione quota 100, boom di domande nel Lazio. Valiani (UGL): “Comincia lo smantellamento della legge Fornero e torna la giustizia sociale”. boom di domande per la Pensione con quota 100 nel Lazio. A Roma sono state 1466, a Frosinone 171, a Latina 157, a Rieti 76 e a Viterbo 126. Delle 1996 domande, il 30% arriva al pubblico impiego mentre il 70% dal privato. Numeri importanti che dimostrano come i lavoratori abbiano apprezzato un ...

Pensioni Quota 100 : lavoratori in uscita dal 2019 - il cumulo aumenta fino a € 10 mila : I pensionati in uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 potranno cumulare redditi da lavoro autonomo o da prestazioni occasionali, oltre alla pensione, fino a 10 mila euro annui già a partire dal 2019. Lo prevede la disciplina del decreto legge numero 4 del 2019 includendo le attività svolte in proprio e regolate con la ritenuta di acconto o con i voucher. Pertanto, chi andrà in pensione anticipata a quota 100, con almeno 62 anni di età e ...

Manageritalia - dirigenti scettici su Quota 100 : : Teleborsa, - Partenza col botto per Quota 100 come testimoniano i numeri diffusi dall'Inps che attestano una grande adesione fin dalle prime ore dell'esordio della misura fortemente voluta da Matteo ...

Riforma pensioni e Quota 100 : sulle pratiche il Sud vince sul Nord : Le ultime novità sulle pensioni ad oggi 3 febbraio 2019 vedono emergere alcuni interessanti trend riguardo alle domande di pensionamento anticipato ricevute dall'Inps. In particolare, gli ultimi dati indicano che in molti casi il Sud batte il Nord rispetto al numero delle richieste di prepensionamento. Nel frattempo dalla maggioranza si esprime soddisfazione per l'avvio della Quota 100, mentre dai sindacati arriva una nuova critica alla mancanza ...

Manageritalia - dirigenti scettici su Quota 100 : "Muoverà poco occupazione" : Partenza col botto per Quota 100 come testimoniano i numeri diffusi dall'Inps che attestano una grande adesione fin dalle prime ore dell'esordio della misura fortemente voluta da Matteo Salvini. Nel ...

Quota 100 l’esodo è il risultato prevedibile di un malessere : Quota 100, l’ipotesi di un esodo significativo diventa concreta. E’ il sintomo di un malessere. Esprime il disagio verso una professione percepita non più gratificante. Le responsabilità politiche e sindacali. Quota 100 l’ipotesi di un esodo significativo Quota 100: si fa concreta la possibilità di un esodo dalla scuola. La Cisl-scuola ha commissionato un questionario, chiedendo i motivi della richiesta di anticipare ...

Quota 100 - Di Maio : 'Siamo solo all'inizio' : Quota 100 è diventata legge di Stato solo tre giorni fa. In tale lasso di tempo sono pervenute oltre 10.500 richieste. A divulgare i dati sull'ammontare delle domande pervenute è stato l'Inps. I cittadini che hanno richiesto in maniera autonoma di poter beneficiare di Quota 100 sono stati meno di un terzo, mentre le richieste presentate tramite gli appositi enti autorizzati sono state la maggioranza. Dati che rimangono comunque in linea con le ...

Pensioni e Quota 100 per il personale docente e Ata : Il personale docente e Ata che intenda usufruire della possibilità di andare in pensione potrà fare domanda a partire da domani, lunedì 4 febbraio. Questo grazie alla circolare congiunta Miur-INPS diramata il 1 febbraio contenente le disposizioni per la cessazione dal servizio del personale docente e Ata dal 1° settembre 2019. Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, consente di andare anticipatamente in pensione con la novità di quota 100 (62 ...

Pensioni scuola ultime notizie - domani parte Quota 100 : come funziona - scadenze e come presentare domanda : Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato venerdì scorso la circolare con le indicazioni da seguire per presentare domanda per la nuova misura di pensionamento anticipato, Quota 100: i dipendenti della scuola che, al 31 dicembre scorso, possedevano i requisiti per aderire (vale a dire i 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di contributi versati) potranno fare domanda di pensionamento. Pensione, domande Quota 100: da domani fino ...

Sorpresa Quota 100 - il Sud batte il Nord : Sicilia - Lazio e Campania in testa : Quota 100 sembrava una misura scritta per il Nord. Dove già oggi vengono erogate il grosso delle pensioni di vecchiaia. Non a caso l'ha voluta la Lega. Invece, a guardare i numeri, proprio nelle ...

Quota 100 - viaggio tra i forzati della pensione : 'Meno soldi - più salute' : 'Perché ho fatto domanda per Quota 100? Semplice: non ce la faccio più'. Lo dice col sorriso Marilena, insegnante presso la scuola media Verga di Napoli. Capodimonte, a pochi passi dal bosco. Ma lei ...

Pensione anticipata - Quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla : Pensione anticipata, Quota 100 e di vecchiaia senza tasse. Come averla Quota 100 e Pensione senza tasse: Come funziona Gli assegni pensionistici, Come gli stipendi, sono soggetti al pagamento dell’Irpef. Infatti, per conoscere la differenza tra quanto si percepisce al lordo e al netto bisogna calcolare proprio la tassa sul reddito delle persone fisiche. Esso cambia a seconda di quanto si guadagna: fino a 15mila euro aliQuota al 23%, del ...

SCUOLA/ Mobilità docenti - dal concorso a Quota 100 le sfide del 2019 : Trasferimenti, quota 100, concorso, regionalizzazione degli insegnanti: quest'anno la giostra del personale docente viaggerà a pieno ritmo

Anticipate - Quota100 - Opzione donna : tutte con finestre da 3 a 18 mesi - la prima ad aprile : La corsa a presentare domanda per quota 100 in questi primi giorni di avvio della misura con tutta probabilità è dovuta alla struttura che il governo ha dato al nuovo canale di uscita. Il meccanismo a finestre di quota 100 ha costretto molti lavoratori, soprattutto nel pubblico impiego, a velocizzare le operazioni. L’Inps, immediatamente dopo il messaggio del 29 gennaio con cui dava il via al processo di presentazione delle domande di pensione ...