Quando un gol costa una vita: il disastro di Ibrox del 1971

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il 2 gennaio un altro capitolo dell’Old Firm: finisce 1-1 con due gol negli ultimi due minuti. All’esterno, la calca e la morte di 66 persone sulla scalinata 13di Stefano RavagliaColin Stein trascorse quattro anni al Rangers Glasgow. Vinse un campionato, una coppa di Scozia, due coppe di Lega, giocò in nazionale e nel 1969 segnò ben quattro reti a Cipro, unico scozzese a fare hat-trick sino al 2015,Fletcher segnò una tripletta a Gibilterra. Ma non avrebbe mai pensato che un suo gol, segnato in extremis al Celtic, nella partita delle partite, potessere laa 66 persone. Il 2 gennaio delad, casa dei Rangers, va in scena un altra puntata del romanzo dell’Old Firm, la sfida calcistica più sentita d’Europa e non solo.Il titolo è affare di Celtic e Aberdeen: lo vinceranno i primi, con soli due punti di vantaggio. La ...