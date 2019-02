Fico-Salvini | è polemica sui migranti

Autorizzazione a procedere - Fico contro Salvini anche su decreto sicurezza : L'immigrazione è un problema del mondo. Entra in punta dei piedi sulla politica spicciola, 'Cinque Stelle e Lega sono due forze completamente diverse. Molte ragioni possono portare a divergere ed ...

Fico attacca - ancora - Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : L'Europa oggi è una grande opportunità rispetto al passato, è quel luogo per dibattere e per equilibrare gli stati del mondo. L'Europa deve essere modificata mantenendo le basi reali '. Il presidente ...

Fico sfida ancora Salvini : "Le persone vanno sempre salvate" : ... ' Sono convinto che il modello Orban non funziona, ma credo che nel momento in cui la Cina avanza, e ci sono molte crisi internazionali, l'Europa può essere quella casa dove la politica estera deve ...

Fico attacca (ancora) Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini. E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza."Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare". Il riferimento è ovviamente a ...

Salvini e il caso Diciotti - Fico a Che tempo che fa : 'Se riguardasse me chiederei di essere processato' : 'Semmai arrivasse a me una richiesta della magistratura nei miei confronti per qualsiasi questione, pregherei la Camera di mia appartenenza di dare l'autorizzazione senza se e senza ma', risponde ...

"Riduce trafFico e inquinamento". Sulla Tav Matteo Salvini usa argomenti Cinquestelle : Matteo Salvini va a Chiomonte in visita al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione e agita le acque, già mosse, della maggioranza M5s-Lega. Gilet arancione, stivali e caschetto di protezione, indossati per motivi di sicurezza, il vice premier leghista ribadisce che la linea della Lega è da sempre a favore della realizzazione della "incredibile ed eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difFicoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

M5S lacerato sul processo a Salvini. L'area Fico in pressing per il Sì : "Niente scudi o il Movimento è finito" : Il Movimento 5 stelle naviga in acque agitate sul caso Diciotti. Votare Sì o No all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini è una decisione che porta con sé conseguenze politiche rilevanti dentro il Movimento. Lo chiariscono alcune interviste sui quotidiani oggi in edicola, che mostrano le preoccupazioni degli ortodossi, L'area che fa capo a Roberto Fico, sul mancato rispetto dei principi base dell'azione politica ...

Padre Zanotelli attacca Salvini : "Un genio maleFico - sono atti criminali!" : Il missionario pacifista Padre Alex Zanotelli torna ad attaccare Matteo Salvini sui migranti. "Il calvario senza fine dei profughi della Sea Watch dimostra che siamo di fronte ad atti criminali e come tali vanno giudicati". Intervistato da Adnkronos, Padre Zanotelli ha dichiarato: "Il sindaco di Siracusa deve disobbedire e accogliere questi poveri diavoli".La decisione di Salvini di chiudere i porti alla nave della Ong scatena l'ira del ...

"Salvini genio maleFico" - l'affondo di padre Zanotelli : Spetta alla politica valutare se Salvini ha difeso o meno l'interesse nazionale come ha detto qualche giurista? "Io ritengo che la politica non debba decidere - afferma il missionario -. Se un ...

Roberto Fico avverte Salvini : “La nostra è una repubblica fondata sul concetto di accoglienza” (VIDEO) : Queste le parole del Presidente della Camera Roberto Fico in visita privata per incontrare il direttore Silvain Bellenger https://www.blogitalia.news/wp-content/uploads/2019/01/Migranti-Fico-La-nostra-repubblica-si-fonda-sul-concetto-di-accoglienza.mp4 LEGGI ANCHE: Di Maio sfida la Francia e Macron: “gli immigrati ve li portiamo a Marsiglia, servono sanzioni alla Francia” L'articolo Roberto Fico avverte Salvini: “La nostra è una ...

