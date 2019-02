Agenti pro-salvini | accertamenti Questura

Proteste Ncc - tensione con Agenti a Roma : 17.15 Protesta degli Ncc contro le misure del governo, mentre è all'esame del Senato il Dl Semplificazioni che contiene anche norme per i conducenti a noleggio. Giudicato ammissibile al voto emendamento che introduce nuove linee guida. Presidio davanti a Palazzo Madama di circa duecento autisti,alcuni con i gilet gialli: slogan contro il governo, in particolare il ministro dei Trasporti Toninelli, e lancio di petardi. tensione con gli agenti ...

Cantante 23enne viene aggredita davanti a casa ma è lei a chiedere scusa per aver causato problemi ad Agenti e fan : Cantante viene aggredita e minacciata davanti a casa, ma chiede scusa per aver causato problemi ai suoi agenti e per aver disturbato i fan. Cose dall’altro mondo che accadono ancora nel 2019 in Giappone ad una delle più conosciute, celebri, e giovani celebrities, la 23enne Maho Yamaguchi, componente di punta dell’ “idol group girl” NGT48. Intanto per capire di quale fenomeno socio-culturale stiamo parlando dobbiamo spiegare cosa significa essere ...

Polizia provinciale Monza e Brianza : nel 2018 effettuati 365 interventi - riconoscimenti agli Agenti : La provincia è orgogliosa di riconoscere l'attività degli agenti che si conquistano molto spesso gli onori della cronaca per interventi importanti collaborando con le altre forze dell'ordine del ...

Perilli : prosegue potenziamento Polizia Locale - buon lavoro a nuovi Agenti : Roma – “Con le 500 nuove assunzioni di agenti, prosegue il potenziamento della Polizia Locale a Roma. Gia’ nel 2018 infatti hanno preso servizio altri 400 agenti. Grazie alla sindaca Virginia Raggi e alla sua squadra, i romani conosceranno un maggiore controllo del territorio, piu’ decoro e piu’ sicurezza”. “Ai nuovi assunti e tutto il Corpo di Polizia Locale i nostri migliori auguri di buon lavoro. Il ...

Parla il sindaco e gli Agenti si allontanano - nuova protesta della polizia locale a Milano : nuova protesta degli agenti della polizia locale di Milano contro l' introduzione del cartellino decisa dal Comune. Un gruppo di 'ghisa' ha simbolicamente fatto alcuni passi indietro durante l'...

Milano. Spray al peperoncino e nuove protezioni per gli Agenti di Polizia locale : Lo Spray al peperoncino entrerà nella dotazione degli agenti della Polizia locale di Milano. Sono stati acquistati i primi cinquecento

Gilet gialli - si costituisce l'ex pugile professionista che picchiò gli Agenti : Aveva picchiato alcuni agenti delle forze dell'ordine, durante gli scontri di sabato pomeriggio . Ed era stato ripreso da un video. Ma a due giorni dalla pubblicazione di quelle immagini si è ...

TAgenti in NIgeria - la giudice : "I vertici di Eni avallarono illeciti - Descalzi prono a Bisignani" : MILANO- I vertici di Eni sapevano delle condotte illecite dei loro mediatori e hanno avallato le loro azioni. Lo ha scritto il gup Giusy Barbara nelle motivazioni della sentenza che ha condannato a ...

Cesare Battisti - Agenti italiani in Brasile pronti a prelevarlo : ma lui resta latitante : L'ex ministro di Lula ha difeso la protezione concessa dal suo governo a Battisti, definendola 'giuridica e non politica', in una serie di messaggi su Twitter nei quali ha comparato il caso dell'ex ...

Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia/ Video Usa - proteste e indignazione per la furia degli Agenti : New York, Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia: Video. Usa, proteste e indignazione per la furia degli agenti

Caso Regeni : la Procura di Roma pronta a indagare gli Agenti egiziani che lo controllavano : Sono da sei a otto gli uomini dei servizi segreti egiziani. La decisione dopo dieci vertici fra i nostri inquirenti e quelli del Cairo che non hanno portato a sviluppi nelle indagini -

Caso Giulio Regeni : Procura di Roma indaga 7 Agenti dei servizi segreti egiziani - : La Procura di Roma formalizza l'iscrizione nel registro degli indagati: l'ipotesi di reato è di sequestro di persona. Intanto il presidente di Montecitorio Roberto Fico annuncia l'interruzione delle ...

