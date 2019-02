Serie A | Juve-Parma 3-3 | pari beffa nel recupero per Allegri

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

Anticipo Serie A - Juventus-Parma 3-3 : 22.24 Rallenta la Juve che viene fermata sul 3-3 dal Parma all'Allianz Stadium. Da fuori area ci provano Kucka,due volte, e Cristiano Ronaldo.Al 32' sinistro di Khedira sul palo. Juve in vantaggio al 36'con Cr7 che, in caduta, riesce a calciare di destro e battere Sepe.Nella ripresa al 57' altro legno per Khedira. E' il preludio al raddoppio di Rugani in girata (62').Gli emiliani accorciano con Barillà (64'). Ronaldo di testa fa 3-1 con la ...

DIRETTA JUVENTUS PARMA / Streaming video Dazn : D'Aversa tenta l'impresa a casa Allegri - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Torna il campionato di Serie A : attesa per Roma-Milan - Juve di scena all'Allianz Stadium : Oggi Torna il campionato di Serie A: si prospetta una giornata interessante soprattutto per via di un importante scontro diretto valevole per le posizioni Champions League Roma-Milan. Il big match di giornata vedrà opposto un Milan fresco semifinalista a sorpresa della Coppa Italia, e la Roma di Di Francesco a rischio esonero dopo la figuraccia clamorosa contro la Fiorentina vittoriosa 7-1. I giallorossi sono contestatissimi dai tifosi ed oggi ...

Probabili Formazioni Juventus – Parma - Serie A 02/02/2019 : Probabili Formazioni Juventus – Parma, Serie A 02/02/2019Anticipo serale con una sfida interessante tra Juventus e Parma: i bianconeri dovranno reagire dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Nell’andata, c’è stata la vittoria di misura della Juventus nonostante una buona prestazione dei ducali.TORINO – Allegri varerà la formazione titolare, dove schiererà una difesa quasi inedita: Perin difenderà i pali, mentre ...

Serie A - Juve : prima storica senza BBC. E il talismano Caceres è subito l'anti-Gervinho : In passato le trasmissioni sono state quasi sempre magnifiche. Solo a volte difficoltose, ma mai del tutto assenti. Non c'è mai stata una Juve come questa che attende il Parma, dotata di difesa tanto ...

Serie A - orari e programmazione 22^ giornata : Juventus-Parma su Dazn - Roma-Milan su Sky : Continua per tutti gli amanti del calcio l'appuntamento settimanale con la Serie A, il massimo campionato nazionale di calcio. Questa settimana, infatti, si giocherà la ventiduesima giornata, la quarta del girone di ritorno, che prevede, fra i suoi match più importanti, la sfida dell'Olimpico fra la Roma e il Milan. Il weekend calcistico degli italiani inizierà oggi alle ore 15.00 con la sfida fra l'Empoli di Iachini e il Chievo di Di Carlo: ...

Pronostici 22° turno di Serie A : Juventus e Lazio super favorite : Dopo le gare dei Quarti di finale di Coppa Italia, ritorna la Serie A e dunque è arrivato il momento della 22^ giornata. Un turno che si disputa a partire dal pomeriggio di questo sabato 2 febbraio e che poi si concluderà nella sera di lunedì 4 febbraio. Vediamo ora i Pronostici di tutte le gare in programma in questo turno....Continua a leggere

Calciomercato al gong : le pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Juventus - nel nuovo stadio 80% di partite vinte tra Serie A - Champions League e Coppa Italia : Da Parma a … Parma. Un percorso lungo 7 anni e mezzo, con al centro sempre lo stesso obiettivo: vincere. E la Juve lo ha quasi sempre centrato, definendosi una vera macchina schiacciasassi tra le mura ...

Juventus - nel nuovo stadio 80% di vittorie tra Serie A - Champions e Coppa Italia : Da Parma a … Parma. Un percorso lungo 7 anni e mezzo, con al centro sempre lo stesso obiettivo: vincere. E la Juve lo ha quasi sempre centrato, definendosi una vera macchina schiacciasassi tra le mura ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Serie A femminile - Juventus-Roma domenica su Sky : la presentazione del posticipo della 15giornata : L'appuntamento è, dunque, per domenica 3 febbraio a partire dalle 12:30 in diretta da Vinovo su Sky Sport Serie A per Juventus-Roma.

Calciomercato Serie A - il pagellone di CalcioWeb : la Juventus si è indebolita - voti alti per Fiorentina e Sampdoria : Calciomercato Serie A, IL pagellone – Si è conclusa una scoppiettante finestra di Calciomercato, in particolar modo sono state tante le squadre che si sono rinforzate e che si candidano ad una seconda parte da protagonista. La classifica del campionato di Serie A è guidata dalla Juventus che ha 11 punti di vantaggio sul Napoli, per il resto è una grande lotta per la Champions League, l’Europa League ed anche la salvezza. Una ...