Salvini | l' uomo che semina vento

Salvini a padre Zanotelli : possibile uomo di chiesa così carico di odio? : Roma – “Dopo avermi definito razzista, ‘genio malefico’, criminale (e altri complimenti che al momento mi sfuggono), questo prete sostiene che dovrebbero processarmi non solo per la Diciotti ma anche per la Sea Watch. Ole’! P.s. Ma, mi chiedo, un uomo di chiesa puo’ essere sempre cosi’ pieno di risentimento e di odio?”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini. L'articolo Salvini a padre Zanotelli: ...

Cipriani 'pazza' di Matteo Salvini : "Un uomo vero e affascinante euro " : ' Salvini ? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo 'che buono, gnam gnam' e lui mi risponde simpaticamente, con ...

Cipriani 'pazza' di Matteo Salvini : "Un uomo vero e affascinante…" : ' Salvini ? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo 'che buono, gnam gnam' e lui mi risponde simpaticamente, con ...

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui” : “Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. A dirlo è la prorompente Francesca Cirpiani che, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 confessa di avere uno scambio di messaggi con il vicepremier leghista. “Io magari gli scrivo che buono, gnam gnam e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno gnam gnam di ...

Francesca Cipriani : "Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui" : Se non è una dichiarazione d'amore, poco ci manca. Francesca Cipriani confessa ai microfoni di Un giorno da Pecora, su Rai Radio 1, confessa; "Matteo Salvini? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo "che buono, gnam

Francesca Cipriani su Salvini : “Io gli scrivo e lui risponde - è un vero uomo” : Francesca Cipriani parla del suo rapporto con Matteo Salvini Francesca Cipriani ha chiarito a Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1, il suo rapporto con Matteo Salvini. Qualche giorno fa la soubrette ha rivelato che il Ministro dell’Interno non si fa problemi a rispondere ai suoi messaggi sui social network. Tutto il […] L'articolo Francesca Cipriani su Salvini: “Io gli scrivo e lui risponde, è un vero ...

Un uomo urla tra la folla ad Afragola : 'Matteo - elimina Saviano!'. E Salvini risponde : ... 'Salvini dirà che la camorra fa schifo ma non una parola su chi in Campania gli ha portato voti, Pina Castiello, legata a Cosentino e a Nespoli, la peggiore politica che ha strozzato per decenni il ...

Altro che Salvini - l'uomo forte della destra europea è l'austriaco Kurz : La sua politica estera è incentrata, principalmente, sulla sua persona. È in questo modo che ha gestito la presidenza austriaca della Ue», dice Heinz Gärtner, scienziato politico dell'International ...

Salvini - un uomo nel mirino : M5s trama per farlo cadere : Più che una trappola, sul caso Sea Watch Di Maio e il M5S hanno marcato la distanza politica rispetto alla linea della Lega, lasciando Salvini isolato nella battaglia contro l'Europa. Ora i grillini ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso di fine anno : "Evitare tasse sulla bontà" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica italiano a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it