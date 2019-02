Petrucci a tutto gas sulle moto da cross | Danilo ed il suo amore per lo sterrato | “io e

sportfair

: La rassegna/A tutto ragù per 7 giorni: una settimana di bontà partenopea che parte da Palazzo Petrucci a Posillipo… - ilmondodisuk : La rassegna/A tutto ragù per 7 giorni: una settimana di bontà partenopea che parte da Palazzo Petrucci a Posillipo… -

(Di sabato 2 febbraio 2019)ed il suoper il: il pilota della Ducati parla della sua esperienza sulloaccanto a Dovizioso Come quasi tutti i piloti diGp,si allena in vista del campionato mondiale in sella alleda. Il pilota italiano, in un video pubblicato sui suoi social, ha palesato il suoper questo sport, utile anche per la preparazione atletica per le gare della prossima stagione. Con al fianco il compagno di box della Ducati Andrea Dovizioso, Pertucci spiega nel video i benefici che dalentrambi possono trarre. Ecco il filmato social:Visualizza questo post su InstagramUn giovedì divisto dalla camera di @marcobenss A Thursday offrom the lens of @marcobenss #ducati #nolan #revitsport #formaboots #actimel #oldwildwest #marcomeliseyewear ...