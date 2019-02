Pasquaretta | Castelli interrompe la collaborazione con l' ex portavoce Appendino

Laura Castelli licenzia il collaboratore Luca Pasquaretta indagato per estorsione ai danni di Appendino : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli , licenzia il suo collaboratore Luca Pasquaretta . "A seguito dell'inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte - afferma - ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati". Intanto Pasquaretta , l'ex portavoce della sindaca ...

Torino - ex portavoce Pasquaretta indagato per estorsione contro Appendino. Castelli : “Stop a collaborazione” : “A seguito dell’inchiesta che coinvolge Luca Pasquaretta e le accuse a lui rivolte ritengo sia necessario interrompere immediatamente il nostro rapporto di collaborazione. La magistratura farà il suo corso, e ribadisco rispetto e fiducia per il lavoro che svolgono i magistrati. Laura Castelli”. La viceministra dell’Economia in una nota ha annunciato la sospensione del rapporto di lavoro l’ex portavoce di Chiara Appendino, ...