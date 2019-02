Paolo Antonacci | papà | figlio | nonno | età | altezza | peso

Ritorno a Sanremo per Nek con Mi farò trovare pronto - nel testo anche la firma di Paolo Antonacci : Nek con Mi farò trovare torna al Festival di Sanremo a 4 anni dal successo incredibile di Fatti avanti amore, con la quale si classificò al secondo posto dietro Il Volo, che trionfò con Grande Amore. Il testo del brano, pubblicato in anteprima su Sorrisi e Canzoni TV, porta la firma di Paolo Antonacci (tra gli altri), che si è già distinto per aver partecipato alla scrittura di La Stessa di Alessandra Amoroso, contenuto nel suo ultimo album ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci allo Stadio San Paolo di Napoli fermati dall’Universiade 2019 : Laura Pausini e Biagio Antonacci avrebbero voluto esibirsi allo Stadio San Paolo di Napoli e lo hanno espressamente richiesto all'agenza di concerti che ha organizzato la tournée in programma per il 2019. I due artisti però non hanno ricevuto risposta affermativa: la tournée non passerà, almeno per il momento, da Napoli, e neanche da Salerno. Stando alle date attualmente rese note, la regione Campania non sarà compresa tra quelle coinvolte ...