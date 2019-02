Maltempo | forti piogge in Umbria

Strade chiuse e forti disagi per il Maltempo in Trentino : L'abbondante nevicata delle scorse ore ha causato forti disagi alla circolazione anche in Trentino dove la neve è caduta anche nelle località bagnate dal lago di Garda. Al passo del Tonale i fiocchi ...

Meteo Protezione Civile : ancora Maltempo domani - forti venti di scirocco al Sud : Nella giornata di domani avremo la persistenza di condizioni Meteo instabili su buona parte del Paese. Previste piogge e temporali in particolare al centro-nord. Da prestare attenzione anche ai...

Aeronautica Militare : Maltempo e forti venti fra prossime ore e domani : La forte perturbazione nord-atlantica giunta sull'Italia continuerà ad insistere nelle prossime ore, con forte maltempo su molti settori della penisola. L'Aeronautica Militare ha emesso un avviso...

Previsioni Meteo : forte ondata di Maltempo in arrivo - venti forti - neve e rischio gelicidio - FOCUS : Una nuova ondata di maltempo è ormai in entrata nel Mediterraneo e scatenerà un deciso peggioramento del tempo nel corso delle prossime 48 ore su buona parte della nostra penisola. Si tratta di una...

Maltempo Veneto : previste forti nevicate nel bellunese : Due giorni di nevicate intense, a partire dalla serata di oggi, secondo le previsioni dell’agenzia regionale Arpav sono attese nel bellunese: la circostanza ha indotto la prefettura a convocare il Comitato operativo viabilita’ al fine di prevenire possibili complicazioni sulle vie di circolazione ordinarie. Si e’ stabilito, in particolare, di procedere sin dalle prime ore di domani e per tutta la durata dell’evento ...

Maltempo - forti nevicate in Toscana : bloccata la Siena-Grosseto [FOTO] : 1/42 ...

Nuova fase di Maltempo prevista per il week end. Sulla Penisola venti forti - pioggia e neve : Roma - La fase estremamente dinamica del tempo che sta interessando Italia e Mediterraneo continuerà anche nel weekend, ad oggi con le ultime emissioni modellistiche prevediamo ancora clima fortemente instabile Sulla Penisola con venti forti, pioggia e neve. La causa una Nuova saccatura atlantica alimentata da correnti fredde provenienti dall'artico groenlandese che sprofonderà sul Mediterraneo centro occidentale formando una ...

Maltempo - venti forti e neve : la situazione meteo oggi in Italia - aggiornamenti in tempo reale : Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori Italiane, continua a mantenere condizioni di Maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso ieri un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed ...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Maltempo - continua l'allerta gelo : venti forti e neve a bassa quota - : Fiocchi in Liguria, Piemonte, a Bologna e Firenze. A Roma e in Sardegna allerta vento. A Trieste raffiche di bora a 80 km orari. Da ieri temperature a picco, con il record di -24 gradi a S. Caterina ...

Maltempo - continua l'allerta gelo : venti forti e neve a bassa quota : Maltempo, continua l'allerta gelo: venti forti e neve a bassa quota Fiocchi in Liguria, Piemonte, a Bologna e Firenze. A Roma e in Sardegna allerta vento. A Trieste raffiche di bora a 80 km orari. Da ieri temperature a picco, con il record di -24 gradi a S. Caterina Valfurva. A Livigno neve oltre i 2 metri. Fs attiva Piani neve e ...

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo diffuso - nevicate e forti temporali : maltempo diffuso nella giornata di domani per la presenza di un profondo e vasto vortice depressionario sul Mediterraneo, che apporterà piogge e temporali anche di forte intensità. Vediamo il...

Maltempo in Liguria : forti nevicate in atto - bufera di neve su Genova [VIDEO] : [flowplayer id="146668"] Come ampiamente previsto l'irruzione artica è giunta nel Mediterraneo e sta innescando le prime importanti nevicate sino a bassa quota. Com'era nelle attese la Liguria è...

Meteo : ecco l'irruzione artica - neve in pianura al nord! Maltempo e venti forti verso il centro-sud : Tempo in sensibile peggioramento nel Mediterraneo a causa dell'ingresso di una vasta saccatura di aria...