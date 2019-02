Ancelotti conferma: «Hamsik vuole andar via, c’è una trattativa in corso»

ilnapolista

: Carlo Ancelotti conferma un possibile addio di Marek Hamsik in direzione Cina: 'Trattativa in corso, c'è la volontà di accontentarlo' - claudioruss : Carlo Ancelotti conferma un possibile addio di Marek Hamsik in direzione Cina: 'Trattativa in corso, c'è la volontà di accontentarlo' - realvarriale : A San Siro finisce 0 a 0 una partita deludente.Non basta a @MrAncelotti azzardare 4 attaccanti insieme x trovare il… - SiamoPartenopei : Ancelotti conferma tutto: 'Hamsik-Cina, trattativa in corso. Se vuole andare proviamo ad accontentarlo, siamo coper… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) L’ufficializzazione la dà Carlosul trasferimento di Marek: «C’è unache dobbiamo valutare col giocatore. La società ha tanto rispetto e se c’è la volontà da parte sua di fare un’altra esperienza da un punto di vista emozionale c’è la volontà di accontentarlo. Non nascondiamo niente, come in tutte le trattative la società valuterà. Credo che ci sia la volontà del giocatore se si è aperta laLe voci che si rincorrevano sul capitano azzurro sembrano aver trovato definitivamente. Sempre più probabile la partenza di Marekverso i cinesi del Dalian. Are che sarebbe ad un passo dalla squadra cinese del Dalian Yifang con tanto di cifre è il collega Gianluca Di Marzio di Sky Sport con un tweet: “ha ormai deciso: 9 milioni all’anno per tre stagioni al Dalian, 15 al Napoli”L'articolo ...