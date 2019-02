Salvini | la Tav è utile | sono per andare avanti | Di Stefano M5s | basta chiacchiere

Tav - Dell'Orco : Salvini si attenga a contratto governo - rivedere opera : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’opera non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere

Tav - Salvini a Chiomonte : 'Si vada avanti' - Ma Di Stefano - M5s - : 'Basta chiacchiere - non si farà' : ... il tunnel c'è" - Il ministro però torna ad auspicare che "la politica completi questa incredibile ed eccezionale opera pubblica, di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il mondo, perché di ...

No Tav - palle di neve e manganellate al cantiere di Chiomonte : “Salvini colluso con i poteri forti” : Momenti di tensione tra i manifestanti no Tav e le forze dell’ordine a Chiomonte meta, questa mattina, di una visita del vicepremier Matteo Salvini. Una cinquantina di manifestanti, che si erano dati appuntamento alla centrale di Chiomonte, hanno tentato di forzare un varco del cantiere ma le forze dell’ordine schierate hanno impedito che si avvicinassero. L’accusa dei manifestanti al vicepremier leghista: “Salvini colluso con i ...

Salvini : Tav va completata - Italia così tagliata fuori da Europa : Roma – “L’Italia non puo’ permettersi di rimanere isolata dall’Europa mentre gli altri vanno avanti, rischiamo di avere meno crescita e meno export”. Lo dice Matteo Salvini da Chiomonte in visita al cantiere della Tav. La Tav va “completata”, e’ “un’opera che dovrebbe essere un vanto per l’Italia”. L'articolo Salvini: Tav va completata, Italia così tagliata ...

Le imprese pro-Tav si schierano con Salvini e attaccano M5S : "Di Maio non sa di cosa parla" : Gli industriali confidano in Salvini e attaccano i 5 Stelle sulla. Presa di posizione delle imprese a favore del leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita ai cantieri della Tav di Chiomonte nella quale il ministro dell'Interno ha espresso il suo favore al completamento dell'opera, tanto osteggiata dall'alleato di Governo grillino. Le associazioni degli industriali hanno apprezzato il gesto, anche simbolico, di Salvini di recarsi a ...

Tav - Salvini : Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata : CHIOMONTE - La Tav è un'opera utile . La linea del ministro Matteo Salvini arrivato in Valsusa venerdì mattina è chiara. Il vicepremier elenca i motivi a sostegno della realizzazione del tunnel di ...

Brindisi per la Tav. Matteo Salvini a Chiomonte - nella pancia della Torino-Lione : Un vino piemontese per brindare in mezzo agli operai dentro il tunnel di Chiomonte nel giorno del big snow: "Lo vedete? Eccolo qui, il tunnel dei lavori della Tav c'è. Non è un campo di grano". E Matteo Salvini oltre a parlare qui dentro, da un palchetto montato per il suo arrivo, si ferma anche a bere. Bicchieri in alto ed ecco l'ennesima provocazione del vicepremier leghista indirizzata all'alleato e pari grado Luigi Di Maio. Lo ...

Salvini al cantiere Tav di Chiomonte : «Andiamo avanti». Scontri con la polizia : Di Maio: «Non vado in Val di Susa, non è stato scavato un centimetro». Un manifestante identificato per aver lanciato palle di neve agli agenti

Tav - Salvini : si vada avanti - ma per M5s progetto non iniziato : 'Auspico che si vada avanti,, la Tav, fa bene all'economia italiana perché dimezza i costi di trasporto, fa bene all'ambiente', ha detto il ministro dell'Interno in visita oggi in Val di Susa.

Tav - Salvini a Chiomonte : Andiamo avanti. Parigi : fiducia nell'Italia : il vicepremier in visita al cantiere 01 febbraio 2019 Tav, Salvini: Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata In mezzo, per così dire, c'è il vicepremier M5S, Luigi Di Maio, che da ...

Tav - Salvini nel cantiere punzecchia i 5 stelle : 'Italia ogogliosa di questa grande opera' : Non polemizza mai apertamente con Di Maio - 'Siamo amiconi' - ma inoltrandosi nella galleria della Tav, a Chiomonte, Matteo Salvini lancia una serie di frecciate ai 5 stelle. La più forte sta nella ...

Matteo Salvini in visita al cantiere Tav dà 'lezioni' di selfie vestito da poliziotto : Foto di gruppo con gli operai della Tav a Chiomonte durante la sua visita al cantiere. All'interno della galleria il ministro degli Interni e vicepremier Matteo Salvini, che vestiva la divisa della ...