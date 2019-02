Juventus | Allegri | ' Caceres | Mandzukic e Pjanic titolari Chiellini fuori 10-15 giorni'

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma. Il tecnico come di consueto ha svelato qualche dettaglio di come sarà la formazione bianconera per l'occasione: "Domani giocherà Caceres. E' un giocatore affidabile ...

JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l'Atalanta, la quale è costata l'eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […]

Juventus : litigi Allegri-Benatia - l'esordio di Caceres e la rabbia di Cr7 : Juventus, i segreti di casa bianconera dopo la debacle di Bergamo: sorride Allegri, Chiellini e Bonucci accorciano i tempi La debacle di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia ha scosso il mondo Juventus e Tuttosport fa un viaggio tra i segreti di casa bianconera. Emergono interessanti retroscena sull'addio di...

Juventus in difficoltà - Agnelli alla Continassa con Allegri : Una dura lezione, ma che deve essere di insegnamento. La Juventus prova a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, contro l'Atalanta, prima sconfitta della stagione. "Non e' una serata da dimenticare. E' una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti", sottolinea mister Allegri, che chiede ai suoi giocatori di metabolizzare il 3-0 di Bergamo. Perche' non si ripeta piu'. Perdere, quando sei abituato a vincere, fa male, come ...

La moviola di Atalanta-Juventus : Allegri espulso - chiedeva un fallo prima del 2-0 : Al 40' del primo tempo espulso Allegri , per proteste dopo il 2-0 di Zapata . Esploso dopo il gol del colombiano, il tecnico bianconero aveva iniziato a protestare prima della rete, per un intervento ...

Juventus distrutta a Bergamo - Massimiliano Allegri : “serata da ricordare” : Juventus, Massimiliano Allegri ha detto la sua in merito alla sconfitta di ieri contro l’Atalanta, da un punto di vista molto particolare “Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti“. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta così su Twitter, la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, costata ai bianconeri l’eliminazione dalla Coppa Italia ...

Juventus - Allegri : 'Serata storta - l'Atalanta ha meritato. Non sono preoccupato per la Champions' : "Nel calcio ci sono anche queste serate. Non è successo niente, già domenica a Roma contro la Lazio avevamo fatto un brutto primo tempo poi la squadra aveva reagito. Ma direi che l' Atalanta ha ...

Atalanta-Juventus - Gasperini : ”Siamo stati superiori” Allegri : ”Nessun dramma”. : ATALANTA JUVENTUS Gasperini – Juventus fuori dalla Coppa Italia. All’Azzurri d’Italia di Bergamo l’Atalanta riporta sulla terra l’armata, questa sera tutt’altro che invincibile, di Massimiliano Allegri. Un secco 3-0 che non ammette repliche e che mette il tecnico dei bianconeri di fronte ai limiti della squadra, soprattutto in difesa. Termina ai quarti di finale la […] L'articolo Atalanta-Juventus, ...

Fallimento Juventus - la stagione rischia di diventare un incubo : il flop Ronaldo e tutti gli ‘orrori’ di Allegri : E’ già Fallimento Juventus, inaspettato considerando l’importantissima campagna acquisti portata avanti dai bianconeri, su tutti l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Addio Triplete per la squadra di Allegri, la Juventus è stata infatti eliminata nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Anzi umiliata dall’Atalanta. Partita incredibile della squadra di Gasperini che almeno oggi ha dimostrato di essere superiore ma ...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...