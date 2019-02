viaggi.ilmattino

: Barcellona, precipita dal tetto dell'aeroporto: giallo sulla morte di un giovane italiano - infoitestero : Barcellona, precipita dal tetto dell'aeroporto: giallo sulla morte di un giovane italiano - zazoomblog : Barcellona precipita dal tetto dellaeroporto: giallo sulla morte di un giovane italiano - #Barcellona #precipita… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Era arrivato in Spagna sabato scorso per cercare lavoro. Ma mercoledì è stato trovato morto all'di. Michele Romano, 26 anni di Isola Liri, sarebbe morto 'to dal...