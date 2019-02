23 giorni allo smartphone pieghevole Huawei | l’invito MWC che non lascia dubbi

Venezuela - scarcerata dopo otto giorni l’attivista italiana Laura Beatriz Gallo : È stata scarcerata Laura Beatriz Gallo, attivista con il doppio passaporto italiano e Venezuelano che era stata arrestata lo scorso 23 gennaio durante le proteste dell’opposizione e detenuta nel comando di polizia di Yaracuy, in Venezuela. La notizia, trapelata da alcuni media locali tra cui il giornale Yaracuy Al Día, è stata poi annunciata da Alfredo Romero, responsabile del Foro Penal, una associazione locale di avvocati, che ha ...

Giallo a Vicenza - 42enne muore dopo due giorni di coma : aveva il volto coperto da lividi : Kader Casarotto, 42 anni e madre di due figli, è stata trasferita all'ospedale di Santorso dopo che un'amica l'aveva trovata agonizzante nel suo letto. dopo due giorni di coma, è deceduta per cause ancora in via di accertamento: sul suo volto sono stati trovati lividi compatibili con una violenza. Indagano i carabinieri per ricostruire le ultime ore di vita della donna.Continua a leggere

Professoressa 32enne muore di influenza in 7 giorni : è giallo - disposta l'autopsia : Il dramma di una giovane Professoressa di spagnolo, che insegnava in due scuole, scuote Napoli . Sara Seminara è morta di influenza in pochi giorni nel capoluogo campano. Tutto è cominciato una ...

Dopo giorni di indiscrezioni l'Inter esce allo scoperto e va all'assalto di un talento argentino : La Gazzetta dello Sport parla dell'Interesse dell'Inter verso Rodrigo De Paul e spiega come i nerazzurri siano pronti a chiudere la trattativa con l'Udinese, lasciando il calciatore in Friuli fino a giugno. 'Dopo ...

Meteo Lombardia : cielo coperto nei prossimi giorni - minime intorno allo zero : Tempo stabile in Lombardia, con estesa foschia in pianura nei prossimi giorni. Tra mercoledì e giovedì, secondo il bollettino dell’Arpa, è atteso il transito di una nuova perturbazione atlantica, con deboli precipitazioni diffuse e possibili nevicate anche a basse quote. Da venerdì lento miglioramento per l’instaurarsi di un flusso nordoccidentale in quota, con tempo ancora a tratti perturbato sulle Alpi. Domani il cielo sarà molto ...

Migranti : dopo 10 giorni di stallo - peschereccio spagnolo con 12 a bordo fa rotta su Malta : Il governo spagnolo sostiene che la politica migratoria europea deve essere comune e ricorda che 'dobbiamo tutti rispettare i regolamenti internazionali e comunitari'.

Rally - due giorni di test per Ogier in Portogallo : Il campione del mondo di Rally, Sebastien Ogier, ha visto l'ottimo potenziale della Citroen C3 WRC dopo i primi due giorni di test nella zona dell'Algarve, nel sud del Portogallo. Ogier testerà la ...

Migranti - barcone con 264 persone sbarca a Pozzallo - tra loro bimba di 15 giorni. Salvini accusa Malta : “Vergognosa” : C’è anche una bambina 15 giorni partorita in Libia e con ancora tracce di sangue sul corpicino tra i 264 Migranti sbarcati sabato sera a Pozzallo, in Sicilia. La madre, che ha solo 19 anni, ha raccontato ai soccorritori di esser stata violentata durante la permanenza in un campo di detenzione libico e di aver partorito da sola, in un hangar. L’imbarcazione è stata scortata nel porto dalle motovedette italiane dopo che nel pomeriggio ...

Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e abusate nei lager libici. Anche una bimba di 15 giorni nata in un hangar : I migranti sbarcati la notte scorsa a #Pozzallo sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni) persone partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e Anche "233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo ...