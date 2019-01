Lo smartphone pieghevole di Huawei fa la sua prima apparizione

Samsung : spunta un brevetto per uno smartphone pieghevole da gaming : ... potremo farci un'idea della tecnologia usata da Samsung per il suo display pieghevole il prossimo 20 febbraio quando " in occasione della presentazione dei prossimi Galaxy S10 " mostrerà al mondo il ...

Lenovo ricorda a Xiaomi di avere lanciato uno smartphone pieghevole in due punti nel 2016 : Lenovo ha voluto ricordare a tutti di avere già presentato nel 2016 in occasione della conferenza TechWorld la tecnologia mostrata da Xiaomi L'articolo Lenovo ricorda a Xiaomi di avere lanciato uno smartphone pieghevole in due punti nel 2016 proviene da TuttoAndroid.

Con o senza 5G lo smartphone pieghevole Samsung? Notizie per l’Europa : Il primo smartphone pieghevole Samsung dovrebbe offrirsi anche in versione 5G, presumibilmente contraddistinta dal product-code 'SM-F907N' (a differenza del modello 4G, a propria volta caratterizzato dal codice 'SM-F900x'). Stando a quanto riportato da SamMobile (fonte cui spesso facciamo riferimento per la sua estrema affidabilità), la versione 5G del primo smartphone pieghevole Samsung resterà appannaggio del mercato asiatico, e non sbarcherà ...

Quando arriverà il primo smartphone pieghevole e chi lo farà : La presentazioni di nuovo chip 5G, la promessa del primo smartphone pieghevole e una prova di forza. Questo è stato l'evento di Huawei a Pechino. Il gruppo cinese ha lanciato nuovi prodotti ...

Quando arriverà il primo smartphone pieghevole e chi lo farà : La presentazioni di nuovo chip 5G, la promessa del primo smartphone pieghevole e una prova di forza. Questo è stato l'evento di Huawei a Pechino. Il gruppo cinese ha lanciato nuovi prodotti concentrati sulle reti di nuova generazione e offerto cenni sul suo stato di salute. Lo smartphone pieghevole Richard Yu, ceo della divisione consumer di Huawei, ha affermato la Mobile World Congress di Barcellona verrà lanciato “il primo smartphone ...

Il primo smartphone pieghevole arriverà a febbraio. E sarà 5G : La presentazioni di nuovo chip 5G, la promessa del primo smartphone pieghevole e una prova di forza. Questo è stato l'evento di Huawei a Pechino. Il gruppo cinese ha lanciato nuovi prodotti ...

Il primo smartphone pieghevole arriverà a febbraio. E sarà 5G : La presentazioni di nuovo chip 5G, la promessa del primo smartphone pieghevole e una prova di forza. Questo è stato l'evento di Huawei a Pechino. Il gruppo cinese ha lanciato nuovi prodotti concentrati sulle reti di nuova generazione e offerto cenni sul suo stato di salute. Lo smartphone pieghevole Richard Yu, ceo della divisione consumer di Huawei, ha affermato la Mobile World Congress di Barcellona verrà lanciato “il primo smartphone ...

Huawei - primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA 'Saremo i primi anche senza loro' : Huawei, primo smartphone pieghevole in 5G/ Guanto di sfida agli USA da parte della multinazionale cinese: "Saremo i primi anche senza loro"

Al MWC 2019 lo smartphone pieghevole Huawei : cosa bolle in pentola? : Non vuole saperne di restare indietro il colosso cinese, e si prepara all'affondo apprestandosi a sfoderare il primo smartphone pieghevole Huawei, che potrebbe anche essere dotato di tecnologia 5G. A margine del MWC 2019 di Barcellona, dovremmo assistere alla presentazione dell'esemplare con chip Balong 5000 5G (sub 6GHz), con scocca pieghevole (seppur, almeno per adesso, non sembra essere in programma l'implementazione dello spettro 'millimiter ...

Huawei presenterà lo smartphone pieghevole 5G al MWC 2019 - con il modem Balong 5000 : Nel corso di un evento tenutosi oggi a Pechino, Richard Yu ha presentato il nuovo modem 5G Balong 5000, che sarà usato dallo smartphone pieghevole di Huawei che vedremo al MWC 2019. L'articolo Huawei presenterà lo smartphone pieghevole 5G al MWC 2019, con il modem Balong 5000 proviene da TuttoAndroid.

Huawei pieghevole - ci siamo : «Fra un mese lo smartphone - sarà 5G» : Richard Yu lo ha definito 'il modem 5G più potente al mondo', illustrando le sue capacità comparate al rivale X50 prodotto dalla statunitense Qualcomm, che a sua volta sarà installato in diversi ...

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...

Huawei lancia il 5G. E lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Il colosso cinese presenta a Pechino Balong 5000, il versatile modem che consentirà la navigazione sulle reti ultraveloci di nuova generazione

Lo smartphone pieghevole di Motorola compare in un brevetto : Motorola ha recentemente depositato una richiesta di brevetto che ha come protagonista un particolare smartphone pieghevole. L'articolo Lo smartphone pieghevole di Motorola compare in un brevetto proviene da TuttoAndroid.