La classe | se teatro e sociologia provano a dialogare

Lino Guanciale e La classe operaia va in Paradiso ai premi Anct 2018 : l’attore conferma l’amore per il teatro : Nuovo successo per Lino Guanciale e La classe operaia va in Paradiso. La Anct Associazione Nazionale Critici di teatro ha consegnato i premi della critica 2018. Tra i vincitori vi è l’attore di Avezzano, volto noto in televisione grazie alle fiction di successo Rai, che ultimamente si è imposto sul palcoscenico con lo spettacolo La classe operaia va in Paradiso. Lo riporta Marsica Live, che spiega la scelta di premiare Lino Guanciale e La ...