Francesca Inaudi in “Preziosa” venerdì 1 e sabato 2 febbraio al Teatro del Lido di Ostia

(Di giovedì 31 gennaio 2019)1 e(ore 21)conquista il palco deldeldicon PREZIOSA, scritto da Maria Teresa Venditti e diretto da Luca De Bei.A tre anni, gettandosi dal seggiolone.A undici anni, cercando di soffocare con delle Big Babol. A quindici anni, tagliandosi le vene…il flusso di coscienza di PREZIOSA travolge la platea come una fiume in piena, mentre la protagonista ripercorre le tappe fondamentali della sua vita attraverso tutte le volte in cui ha tentato il suicidio. Il registro è brillante, ma il “non-detto” che emerge tocca corde profonde e di grande umanità. Preziosa racconta della sua sindrome d’abbandono, dei genitori anaffettivi, dei suoi sgangherati rapporti di coppia, della migliore amica divenuta mito, della psicoterapia, della difficoltà a chiedere aiuto.Della presenza costante della morte. Ma anche del miracolo della vita che ...