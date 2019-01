Fiamme nella pizzeria sul Corso | clienti in salvo Intervengono i vigili del fuoco

Atac : Due bus in Fiamme nella notte - una in servizio da 12 anni : Roma, 25 gen., askanews, - Due incendi di autobus nella notte, alla stessa ora, a Roma. Uno in via del Pattinaggio, il secondo in via delle Tre Fontane. Sui mezzi non c'erano passeggeri, uno stava ...

Auto in Fiamme nella notte : paura a Erchie e Brindisi : Brindisi - Ancora Auto in fiamme a Brindisi e provincia e paura nella notte. A Erchie a mezzonotte e mezza un incendio ha distrutto un'Auto parcheggiata in via Vittorio Veneto, danneggiando un'...

Autocompattatore in Fiamme nella discarica di Bellolampo a Palermo : Incendio nella discarica di Bellolampo, a Palermo. Il rogo ha interessato un Autocompattatore, distrutto dalle fiamme. Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, in azione - spiegano dalla centrale ...

Incendi Piemonte : boschi in Fiamme nella notte nel Biellese : Domato questa mattina l’Incendio divampato nella notte nei boschi nella zona sopra il Tracciolino, in località Sette Fontane, nel territorio di Sordevolo (Biella). I vigili del fuoco di Biella e i volontari di Cossato, con numerose squadre Aib, hanno lavorato per contenere le fiamme, alimentate dal forte vento. L'articolo Incendi Piemonte: boschi in fiamme nella notte nel Biellese sembra essere il primo su Meteo Web.

Emergenza incendi in Lombardia : boschi in Fiamme nella bergamasca : Un vasto incendio ha interessato le montagne della bergamasca alimentato dai forti venti del pomeriggio, che hanno esteso le fiamme per chilometri. Quindici uomini e tre mezzi della squadra dell’Antincendio boschivo della Protezione civile di Palazzago e dei Vigili del fuoco di Bergamo, Zogno e Madone sono ancora in azione a Brumano, in Valle Imagna, per un vasto incendio in un bosco nei pressi del Rifugio Resegone. L’allerta è ...

Roma - cassonetti in Fiamme nella notte : ANSA, - Roma, 30 DIC - Ancora cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte a Roma. Due secchioni sono andati a fuoco in via delle Repubbliche Marinare a Ostia nella tarda serata di ieri. Sul posto i ...

Nessun ferito nella casa distrutta dalle Fiamme a Ghemme - Le foto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Nessun ferito nella casa ...

Rifiuti in Fiamme nella vecchia scuola del Perrino : BRINDISI - Incendio di Rifiuti nella vecchia scuola del quartiere Perrino di Brindisi nel pomeriggio di oggi, sabato 22 dicembre 2018: il rogo è stato domato dai vigili del fuoco chiamati da alcuni ...