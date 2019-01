Conte | recessione è transitoria

Recessione - Marattin (Pd) : “Stanchi delle cialtronate di Di Maio”. Brunetta (FI) : “Conte non sa nulla di economia” : “Il ministro Di Maio dice che i dati dell’Istat dimostrano che nei mesi scorsi l’Istituto di Statistica ha falsificato i dati. Siamo stanchi delle buffonate di Di Maio: venga qui a dirci le sue cialtronate”. A dirlo, alla Camera, tra le proteste dei deputati, Luigi Marattin (Pd). Renato Brunetta, sempre sui dati diffusi dall’Istat che certificano un inizio di Recessione del Pil, se l’è presa col presidente del Consiglio, ...

