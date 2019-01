Anticipazioni spagnole Una Vita | Trini muore a causa di Celia che tarderà a soccorrerla

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : TRINI È MORTA!!! : Tragico colpo di scena nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso del capitolo 940, andato in onda questo pomeriggio (giovedì 31 gennaio 2019), TRINI Crespo (Anita Del Rey) è morta improvvisamente. Facciamo quindi il punto della situazione per capire come si è arrivati a questa funerea svolta… Come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, TRINI ha dato da poco alla luce la piccola Milagros, la figlia avuta dal marito Ramon ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Prudencio e Mauricio rapiscono Julieta - ma per salvarla! : Il minore degli Ortega e il Capomastro rapiscono Julieta ad un passo dalle nozze, ma in realtà hanno buone intenzioni: sottrarla alle grinfie dei Molero.

Una Vita Anticipazioni spagnole : una nuova maledizione mette a rischio le nozze di Antonito e Lolita : Lolita, promessa sposa ad un certo Ceferino, vorrebbe sottrarsi all'impegno ma teme la maledizione che pende sul suo capo.

La morte di Adela nelle nuove puntate de Il Segreto? Una notizia tragica: Anticipazioni future spagnole Adela muore a Il Segreto? Anticipazioni spagnole non mancano e ci permettono di capire cosa succederà a questo personaggio. Per lei, le difficoltà non finiranno mai e dovrà combattere duramente per restare in vita… ci saranno anche dei momenti

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia infastidisce i neo genitori Trini e Ramon : La soap opera iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38, riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Finalmente arriva una bellissima notizia per i fan dello sceneggiato, ma riguarda ciò che accade negli episodi che si stanno trasmettendo in questi giorni sull’emittente televisiva LA 1 Tve, dal 28 gennaio all’1 febbraio 2019. Gli spoiler ci dicono che Trini Crespo (Anita Del Rey) dopo aver rischiato ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : è nata MILAGROS - figlia di Ramon e Trini : Liete notizie in arrivo dalle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso della puntata 938, trasmessa in terra iberica martedì 29 gennaio 2019, Trini Crespo (Anita Del Rey) ha dato alla luce la piccola MILAGROS, la figlia avuta dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas). La nascita, ovviamente, è stata anticipata da una serie di imprevisti: se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni spagnole della telenovela, sapete già ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta sequestrata ad un passo dalle nozze : Quando finalmente Saul e Julieta penseranno di poter tirare un sospiro di sollievo, Prudencio firmerà un altro crudele attacco alla coppia.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Diego in fin di vita! : Mentre Blanca e Olga si contendono l'amore di Diego, il poverino è costretto a fare i conti con un inesorabile destino...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Julieta subisce un abuso nella foresta : La telenovela iberica Il Segreto continua a stupire il pubblico. Nelle puntate che saranno trasmesse su Antena 3 questa settimana ci sarà un bruttissimo avvenimento. Purtroppo riguarderà l’eroina di Puente Viejo, che sin da subito ha conquistato il pubblico con il suo coraggio. Si tratta di Julieta Uriarte che, dopo aver appreso che Adela sta male, deciderà di raccogliere delle bacche. La nipote di Consuelo non riuscirà nel suo intento perché ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : misterioso omicidio - Ursula arrestata : Una Vita Anticipazioni spagnole: un inaspettato omicidio ad Acacias, Ursula viene accusata Nel corso delle ultime puntate spagnole di Una Vita, un omicidio stravolge nuovamente le esistenze dei protagonisti di Acacias. Viene considerata colpevole del delitto, anche questa volta, Ursula. L’ex governante finisce, ancora una volta, sotto accusa. Tutto accade quando padre Guillermo viene trovato […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un addio inaspettato : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Gonzalo lascia Maria? Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che da anni appassiona il pubblico italiano. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Gonzalo potrebbe lasciare per sempre la soap. Gonzalo e Maria presto torneranno a Puente Viejo per fare luce sulla scomparsa di Esperanza e Beltran. Gonzalo ucciderà Donna Francisca davanti a un incredulo Fernando ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la malattia inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Diego è malato Le anticipazioni di Una Vita svelano che la salute di Diego Alday sarà appesa a un filo. Nelle nuove puntate della soap opera spagnola, nata dalla penna di Aurora Guerra, il giovane inizierà una relazione con Olga. Sarà Ursula a spingere la sua secondogenita a fare della avances al ragazzo per allontanarlo da Blanca. La Dicenta infatti sottolineerà di poter manipolare di più Samuel. ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : un Promo annuncia il ritorno di Francisca Montenegro : Dopo sei mesi di assenza la Dark Lady torna a Punte Viejo e bastano pochi frame per capire che è più forte e pericolosa di prima.