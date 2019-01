Abiti da sposa | Asos torna con la collezione Bridal Minimal e low-cost

Moda : RomaSposa - Abiti aderenti per lui e volumi esagerati per lei : Roma, 28 gen. (Labitalia) - Elegante e al passo coi tempi, con un giusto riferimento al classico e [...]

Abiti da sposa : 15 sogni (o solo ispirazioni) in versione couture : Se si deve sognare, allora tanto vale farlo in grande. Così, se si deve scegliere l’abito bianco per l’atteso, memorabile giorno del sì, perché non buttare un’occhiata – almeno quella – sulle passerelle più lussuose, elitarie, prestigiose e chic del globo, ovvero quelle dedicate all’Haute couture parigina, che proprio in questi giorni hanno presentato le creazioni più esclusive per la prossima primavera, ...

Le Spose di Giò : gli Abiti da sposa più belli per il 2019 : Le novità firmate Le Spose di Giò: un tuffo in un mondo romantico, all'insegna della leggerezza Le Spose di Giò è uno dei marchi italiani più amati del panorama bridal . Nato nel 1975, è da allora che offre a ogni stagione abiti da sposa all'insegna ...

Aperto a Bristol il primo negozio di Abiti da sposa per donne disabili : "Il mondo non è progettato per noi. E poi, gli aiuti alla mobilità vengono spesso descritti come cose negative che le persone vogliono nascondere quando in realtà strumenti come le sedie a rotelle ci danno la libertà: è bello che abbiano decorato la carrozzina piuttosto che cercare di nasconderla", sostiene l'artista Beth Wilson.Continua a leggere

Moda Sposi : apre a Como il temporary outlet degli Abiti da sposa : Dal 27 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019 apre presso l’atelier Tosetti sposa di Como un outlet Moda sposa, per offrire abiti di qualità a prezzi speciali Como, 10 gennaio 2019 – Buone notizie per chi deve sposarsi nel 2019. L’atelier Tosetti sposa di Como, rinomata boutique per gli abiti da sposa, sposo e cerimonia, [...]

Bristol - la sedia a rotelle nella vetrina di un negozio di Abiti da sposa : «Il nuovo negozio di abiti da sposa ha un manichino in sedia a rotelle: non dovrebbe essere nulla di eccezionale, ma è la prima volta che vedo la disabilità esposta in una vetrina». Beth Wilson, artista disabile, ha pubblicato su Twitter la foto di una boutique di Bristol, la White Collection. 36 anni, su una sedia a rotelle da cinque, la donna ha spiegato di essersi sentita «rappresentata». E l’immagine è stata condivisa migliaia di volte. ...

Manichino in sedia a rotelle nella vetrina del negozio di Abiti da sposa. Emozione : ‘Choc’ in vetrina. In un atelier di abiti da sposa è stata fatta una scelta ‘particolare’ che ha lasciato piacevolmente sorpresi tutti i passanti. nella vetrina del negozio, infatti, è stato esposto un abito da sposa su un Manichino in sedia a rotelle. È una cosa che non succede tutti i giorni che però è stata molto apprezzata. Una delle prime ad apprezzare la vetrina, è stata Beth Wilson, 36 anni, di Bristol. Beth è in sedia a rotelle e, quando ...

Sette Abiti da sposa per sette matrimoni vip : da Pryanka Chopra a Mandy Moore

