Tra tutti i giochi Ubisoft a base narrativa | la campagna di The Division è stata la più

Non solo il Giorno della marmotta : da Punxsutawney Phil al bestiame dell’Etiopia alle cipolle dell’AusTralia - ecco tutti i metodi più sTrani per le previsioni meteo nel mondo : Punxsutawney Phil è senza dubbio il contributo americano alle più strane tecniche di previsioni meteorologiche del mondo. Si tratta, infatti, di una marmotta che in Pennsylvania il 2 febbraio di ogni anno attraverso la vista o meno della sua ombra prevede l’arrivo precoce della primavera o altre 6 settimane d’inverno. E pensare che il tutto appartiene ad un’antica tradizione che risale alla fine del 1800 associata al nostro Giorno della ...

Adrian - la voce dal Clan Celentano. Scaricato da tutti - brutto sospetto : da chi si sente Tradito : Una voce dal Clan Celentano riferisce la grande irritazione di Adriano Celentano : no, non per gli ascolti deludenti di Adrian , che dopo tre puntate è ufficialmente un flop per Mediaset , ma perché ...

CONFCOOPERATIVE - UN TOUR DI 7 TAPPE PER INCONTraRE TUTTI I SOCI : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca L'APICOLTURA PROFESSIONALE ITALIANA SI INCONTRA IN BASILICATA 2 giorni ago ASCOLTA RSC

Giancarlo Magalli Vs tutti/ La Volpe? 'Una goccia che scava la pieTra' - poi la 'lite' con Michele Guardì : Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe: 'Una goccia che scava la pietra', mentre su Marcello Cirillo e Guardì non le manda di certo a dire

Belpietro vs Gino STrada : “Aprite le porte a tutti”. “Siete matti - chi è il cretino che pensa di fermare emigrazioni?” : “Caso Diciotti? La cosa che mi lascia agghiacciato è che perfino la vita delle persone è considerata funzionale ai giochini della politica, ci si chiede cosa succede se si vota sì o no alla richiesta di autorizzazione a procedere o se incrinerà le preferenze elettorali. Ma chi cazzo se ne frega? A me interessa che vengano salvate le persone, cosa che non succede”. Sono le parole del fondatore di Emergency, Gino Strada, ospite di Dimartedì (La7), ...

Roma - 30 detenuti di Rebibbia a lavoro per la manutenzione delle sTrade. Raggi : “Tutti i municipi hanno fatto richiesta” : C’era la sindaca Virginia Raggi, c’era il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. E c’erano sopratutto loro, i detenuti del carcere di Rebibbia. Che per la prima volta a Roma sono stati utilizzati per rifare l’asfalto e ricoprire le buche delle strade della Capitale. L’esperimento è partito in mattinata a Torre Spaccata: muniti di appositi canal-jet e sotto il controllo degli ...

Diciotti - Fioramonti (M5s) : “Salvini? Potrà esserci un colpo di scena e tutti noi del governo ci autodenunceremo” : “Inizialmente il ministro Salvini aveva detto che guardava positivamente all’idea di un’autorizzazione al processo nei suoi confronti. La sua posizione ora sembra essere cambiata. Quindi, probabilmente ci sarà un colpo di scena, in cui il governo, che ha deciso all’unanimità quell’intervento sulla nave Diciotti, prenderà le responsabilità in maniera unitaria“. Così, a L’Aria che Tira, il viceministro ...

Multe cancellate - Lotito : «Pago sei milioni di tasse tutti gli anni - mica corro dietro a due conTravvenzioni» : Alla prima telefonata il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non si accorge di essere in linea. «Non ne posso più, oggi me stanno a rompe tutti con sta storia delle Multe,...

Velletri Nettuno - incidente sTradale senza feriti : soltanto tanto spavento per tutti : Protagonisti del fatto in cronaca due uomini , i conducenti delle autovetture scontratesi, , entrambi di mezza età. Sul luogo, per i rilevamenti e la non congestione del traffico veicolare, la ...

Brexit e autoTrasporto - tutti gli scenari : L'ipotesi di una hard Brexit, cioè senza un accordo con l'Unione Europea, avrà ripercussioni sul mondo della logistica. Quali e quante? Ipotizziamo gli scenari possibili, tra rischi e opportunità, con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Il deficit della nostra logistica , ...

Trasporto elettrico - Shenzhen prima al mondo ad avere tutti i mezzi pubblici elettrificati : Nella metropoli del Guandong, nota per essere stata la culla dell’industrializzazione cinese, lo scorso dicembre si è tagliato un traguardo invidiabile. Con due anni di anticipo su quanto previsto, la flotta di mezzi pubblici presenti in città, è stata interamente sostituita da veicoli elettrici. Un obiettivo questo, che New York spera di raggiungere nel 2040. Per Shenzhen si tratta di 16.259 autobus e di 19.000 taxi, completamente ...

Luxuria-Santanchè - lo scontro è totale : "Con tutti quegli interventi sei più Trans di me" : A "Non è l’Arena" su La7 si parla dell'opportunità di affrontare il tema transgender con i bambini in tv. Al centro del...

F1 - Sergio Perez mette le cose in chiaro : “Ocon è sulla bocca di tutti - ma io l’ho sTracciato in Force India” : Il pilota messicano ha parlato della lotta interna con Ocon avvenuta l’anno scorso in Force India, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Un confronto equilibrato e avvincente, un duello interno acceso che ha causato anche qualche grattacapo alla Force India. Quanto avvenuto tra Sergio Perez ed Esteban Ocon nel 2018 è sotto gli occhi di tutti, ma il messicano non si capacita del motivo si parli più del suo ex compagno di ...

AusTralian Open – A casa Djokovic tutti davanti alla tv : la bella Jelena ed i figli esultano per il serbo [FOTO] : Djokovic trionfa agli Australian Open, a casa i figli e la moglie Jelena davanti alla tv gioiscono per la vittoria del tennista serbo Mentre Novak Djokovic disputa la finale degli Australian Open al Melbourne Park contro Rafa Nadal, la famiglia del tennista serbo si riunisce davanti alla tv per tifare per lui. Il numero uno della classifica ATP trionfa sul cemento del primo slam di stagione ed a Stefan e Tara, questi i nomi dei figli di ...