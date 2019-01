Tra le ceneri di questo pianeta ' impensabile' | il saggio di Eugene Thacker

Domani il Coordinamento Rifiuti Zero organizza un incontro su inceneritore e Traffico di rifiuti : L'inceneritore DI LIVORNO E IL traffico DI rifiuti DALLE ALTRE CITTA' 'Mobilitiamoci per tutelare la nostra salute, l'ambiente e l'economia locale' 'Pisa qualche mese fa ha chiuso il suo inceneritore, motivandolo con la necessità di tutelare la salute dei cittadini , dopo uno studio del CNR che dimostra la pericolosità di questi ...

Inceneritore di Case Passerini - la sinisTra e Mamme No Inceneritore : 'Credevamo fosse un capitolo ormai chiuso' : ... vogliamo che l'Inceneritore di Case Passerini sia cancellato dagli strumenti di pianificazione e che sia approvato quanto prima un nuovo piano regionale che punti su economia circolare e rifiuti ...

Occhetto alla Bolognina 30 anni dopo la svolta : “La sinisTra? Può risorge dalle proprie ceneri. Ma il Pd non l’ha ancora capito” : “La sinistra è un’araba fenice che può risorgere dalle proprie ceneri solo se è consapevole di aver raggiunto lo stato di cenere, e quindi rifare tutto in modo nuovo. Il Pd non l’ha ancora capito”. Trent’anni dopo la svolta della Bolognina, Achille Occhetto, è tornato al circolo della Bolognina, a pochi metri da dove il 12 novembre del 1989 pronunciò le frasi che aprirono la strada al passaggio dal Partito Comunista Italiano (poi sciolto nel ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che in Campania servono nuovi inceneritori? : E’ vero che a Bari una bambina figlia di genitori “no vax” ha contagiato come gli untori altri bambini e adulti della sua gravissima infezione? E’ vero che a Napoli e in Campania per superare emergenza improvvisamente manifestatasi sui rifiuti ci vogliono nuovi inceneritori che, come dice Matteo Salvini, non inquinano e producono invece ricchezza oltreché salute e ambiente? E’ vero che la riforma del governo sulle ...

Inceneritori - Conte blocca l’assalto di Salvini. Pensasse al conTratto di governo : Inceneritori, Conte blocca l’assalto di Salvini. Pensasse al contratto di governo La spazzatura è il nuovo argomento per il governo. Fronte esterno, con le Terre dei Fuochi del Nord e del Sud, ma soprattutto fronte interno con la sfida tra i due leader-vicepremier che viaggiano su binari paralleli e poco conciliabili. Ci metteremo d’accordo, dicono entrambi, ma entrambi restano sulla propria linea. Ancora una volta il ruolo di mediatore-arbitro ...

Costa : no inceneritori nel 'conTratto' : 18.07 "Gli inceneritori non sono nel contratto di governo". Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente, Costa, a margine di un convegno a Napoli, parlando della questione rifiuti in Regione Campania. "A Salvini gli hanno raccontato che c'è una emergenza rifiuti che è diversa dalla questione dei roghi tossici; lunedì ci vedremo a Caserta per firmare un piano di azione non sull'emergenza dei rifiuti ma sulla sofferenza per i roghi tossici, che è ...