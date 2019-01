Sea Watch in viaggio verso Catania | attesa in porto

Porta a Porta - Giorgia Meloni drastica sul caso Sea Watch : 'Se l'Olanda non la vuole - affondiamola' : Giorgia Meloni propone una soluzione senza mezze misure sul continuo rimpallo di competenze tra Olanda e Italia a proposito della nave della Ong Sea Watch. Il governo olandese sin da subito ha ...

Migranti - la Sea Watch verso Catania. Salvini : 'Ma ora blocco navi ong' : "Che in un gigante come l'Europa - ha concluso Bassetti -, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini, è ...

Sea Watch va a Catania - ok da 6 Paesi per accogliere i migranti : Andrà a Catania la nave SeaWatch3: la notizia arriva dopo l'annuncio da parte del premier Giuseppe Conte delle operazioni di sbarco. La scelta di Catania è determinata dalla...

Sea Watch attracca a Catania - in attesa della prossima favola sui “porti chiusi” : Roma. Dopo 12 giorni la nave umanitaria Sea Watch 3 con a bordo 47 migranti ha avuto finalmente l’autorizzazione ad attraccare al porto di Catania. Secondo fonti del Viminale “la scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l’accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatame

Sea Watch sbarca a Catania. Salvini : "In Italia restano 1-2 migranti su 47" : "Su 47 migranti della Sea Watch in Italia ne resteranno uno o due". Al termine del lungo braccio di ferro con l'Unione europea e i principali Stati membri, Matteo Salvini incassa il risultato e, ai microfoni Agorà su Raitre, rivendica di essere riuscito a far sì che il peso dello sbarco non gravasse soltanto sull'Italia. "Grazie alla nostra azione politica - spiega - alla fine, dopo dieci giorni, si sono fatti vivi otto Paesi: Germania, ...

Seawatch a Catania. I 47 verranno smistati in vari paesi Ue : I minori si fermeranno nella città siciliana, gli altri saranno identificati presso l'hotspot di Messina. La situazione si è sbloccata dopo 12 giorni di polemiche, con l'annuncio di Conte di aver ...

Sea Watch - Meloni : "Se l'Olanda non la riconosce - va affondata" : Ospite della trasmissione di Bruno Vespa, la Meloni attacca: ' Non c'è nessuna ragione al mondo per cui una nave battente bandiera olandese debba sbarcare i suoi passeggeri in Italia '. E infine, la ...

Sea Watch sbarcherà a Catania : migranti in 7 Paesi : La Sea Watch sta navigando verso il porto di Catania, lo stesso dove attraccò la Diciotti nel mese di agosto, senza però far scendere subito i 177 migranti salvati in mare. La situazione in quel caso si sbloccò, dopo 6 giorni con la nave ormeggiata nel porto, grazie all'intervento di Irlanda, Albania e Chiesa Cattolica che assunsero l'impegno di farsi carico dell'accoglienza.La Sea Watch, in questo limbo da 12 giorni, non avrà invece problemi ...

Bari - flash mob per i migranti sulla Sea Watch3 : 'Fateli scendere'. Nave diretta a Catania : La notizia dell'imminente via libera allo sbarco dei 47 migranti imbarcati sulla Sea Watch 3, alla rada di Siracusa, dopo che Malta, Romania, Portogallo, Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la ...

Sea Watch - Mimmo Lucano stronca il Pd : 'Sulla nave gli stessi del decreto Minniti-Orlando' : Attorno alla questione Sea Watch, in Italia, si è levato un dibattito molto acceso. Ci sono stati anche gesti concreti, come esponenti dell'opposizione che hanno inteso manifestare la propria vicinanza ai migranti raggiungendo addirittura la nave Sea Watch a largo delle coste siciliane e salendo a bordo della stessa. Una presa di posizione criticata aspramente dagli esponenti del governo giallo-verde, ma che, a sorpresa, trova una vera e propria ...

Sea Watch verso il porto di Catania - i maggiorenni saranno accolti a Messina : È stato proclamato nella giornata odierna lo sblocco della tanto discussa Sea Watch: la nave ha avuto ordine di indirizzare la sua rotta verso il porto di Catania. La scelta, secondo quanto dichiarato, è stata determinata dalla presenza, nella città siciliana, di diversi centri ministeriali destinati all'accoglienza dei minori. Il Viminale ha specificato che per quanto riguarda i maggiorenni, questi saranno trasferiti presso la sede dell'Hotspot ...