Donna decide di staccare la spina a un paziente terminale convinta che fosse suo fratello

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Unaha deciso dilaa un uomo ricoverato in stato di morte cerebrale,che si trattasse del. In realtà però si è scoperto poi che si trattava di un caso di omonimia e che il, quello vero, era vivo e vegeto e si trovava in carcere. È successo all’Ospedale St. Barnabas di New York che ora è stato citato in giudizio per aver staccato laalsbagliato, come riferisce il quotidiano spagnolo El Pais. Protagonisti di questa storia che ha dell’incredibile sono Shirell Powell, ilFrederick Williams e Frederick Clarence Williams, vittima dell’errore.Shirell era stata chiamata infatti dal personale dell’ospedale, che la informava che suoWilliams era stato ricoverato per overdose, con gravi danni al cervello. I medici avevano trovato il portafogli in una tasca dei pantaloni e, cercando il suo ...