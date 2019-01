Benzina | diesel e gpl | prezzi fermi

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora stabili : stabilità sulla rete carburanti italiana: per il 6° giorno consecutivo non si registrano interventi sui prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prezzi praticati all’insegna di una sostanziale bonaccia. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora quiete sulla rete carburanti : Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti italiana: per il terzo giorno consecutivo non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio prevale la calma per i Prezzi praticati. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,504 ...

Benzina - diesel e gpl : torna la calma sui prezzi : Stop agli aumenti sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi nuovi interventi in salita sui prezzi raccomandati delle compagnie. Prosegue la tendenza alla crescita dei prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,506 euro/litro, ...

Prezzo Benzina - diesel e gpl : valore e quotazione a inizio gennaio : Prezzo benzina, diesel e gpl: valore e quotazione a inizio gennaio Prezzo benzina a inizio gennaio 2019 Tornano ad aumentare i prezzi dopo molte settimane di bonaccia, senza sostanziali cambiamenti. Eni ha deciso di aumentare di un centesimo i prezzi raccomandati su diesel e benzina, in seguito alla crescita delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. I prezzi generali quindi cambieranno, per ora sono stabili su un livello di ...

Smog Vicenza : da domani torna il livello verde - blocco fino a Euro 1 Benzina ed Euro 3 diesel : Da domani martedì 22 gennaio gli Euro 4 diesel possono tornare a circolare a Vicenza. Secondo il bollettino pubblicato dall’Arpav sui livelli di allerta PM10, da domani, infatti, nel territorio comunale torna il livello verde, in base a quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano. Pertanto, dal 22 gennaio e almeno ...

Benzina e diesel - ritocco al rialzo : Tornano i rialzi sulla rete carburanti italiana. Sabato, infatti, Eni ha ritoccato all'insù di 1 centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel, mentre le quotazioni dei prodotti petroliferi in ...

Progettata una macchina capace di convertire i rifiuti di plastica in carburante diesel e Benzina : L'attore francese Samuel Le Bihan e lo scienziato autodidatta Christofer Costes hanno progettato una macchina a bassa tecnologia che converte i rifiuti di plastica in carburante diesel e benzina, ...

Benzina e diesel - ottime notizie : si fermano gli aumenti dei prezzi : Ecco i listini aggiornati dei prezzi dei carburanti. Dopo i recenti rincari su Benzina e diesel, oggi torna la calma sulla...

Benzina e diesel - stop aumenti : Torna la calma sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo stabili sulla Benzina e al rimbalzo sul diesel , infatti, non si registrano oggi nuovi ...

Aumenti prezzi Benzina e diesel ma anche mutui più cari : la stangata del 2019 : Tornano a salire i prezzi di benzina e diesel ma anche i mutui salgono a causa dei tassi di interesse. Gennaio è quindi iniziato con parecchi rincari. Di recente avevamo parlato della stangata per le ...

Benzina e diesel - ci sono brutte notizie per gli automobilisti : Dopo l'ondata di ribassi delle ultime settimane tornano a salire i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Ecco i listini...

Benzina - diesel e gpl : ritocchi al rialzo : ritocchi al rialzo sui prezzi della rete carburanti italiana: dopo l’intervento di ieri di Q8, Eni oggi aumenta di 1 cent Benzina e diesel. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde è pari a 1,495 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,484 a 1,524 euro/litro (no-logo ...

Benzina e diesel - scattano i ritocchi : ritocchi a salire sui prezzi della rete carburanti italiana . Dopo l'intervento di ieri di Q8, infatti, Eni replica oggi i ritocchi al rialzo di 1 centesimo su Benzina e diesel messi a segno giovedì ...

Benzina e diesel - ecco i prezzi : Si è arrestata venerdì la corsa quotazioni petrolifere internazionali, e fermi risultano anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Sui prezzi praticati si riverberano i rialzi della scorsa ...