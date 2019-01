lastampa

: Capo ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede si dimette dopo accusa di molestie [news aggiornata alle… - repubblica : Capo ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede si dimette dopo accusa di molestie [news aggiornata alle… - alexginotta : Si dimette capo ufficio della Dottrina della Fede accusato di molestie da un’ex suora - vatican_it : Si dimette capo ufficio della Dottrina della Fede accusato di molestie da un’ex suora -

(Di martedì 29 gennaio 2019) ...la partecipazione di Geissler a Bangkok e che sarebbero aumentate in vista del summit del 21-24 febbraio in Vaticano in cui il Papa discuterà con i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo ...