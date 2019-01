Malattie infettive da Ragusa a Modica | Iurato non ci sta

Sex toys e Malattie infettive : i rischi per la salute : I sex toys sono sempre più comuni e utilizzati, possono risollevare un rapporto di coppia ed essere un accessorio divertente anche in solitudine. Come tutte le cose, però, è sempre molto importante stare attenti perché possono creare problemi di salute e diventare il mezzo attraverso il quale si diffondono malattie infettive. Infatti un loro uso improprio e la poca attenzione possono essere molto nocivo. Durante un rapporto a due, ad esempio, ...

Bisceglie - grosso topo avvistato nel reparto Malattie infettive dell’ospedale (video) : Il video con le immagini del roditore ha fatto rapidamente il giro della rete. Ad alimentare la curiosità dei tanti spettatori, che hanno contribuito a rendere virale il filmato, è stato sicuramente il luogo delle riprese: il grosso topo infatti si trovava sulla porta di una camera dell’ospedale di Bisceglie, in Puglia. E non in un area qualsiasi, ma proprio nel reparto Malattie infettive, uno di quelli in cui dovrebbe esserci assoluto rispetto ...

Trasferito all'Arezzo di Ragusa il reparto Malattie infettive : Con il trasferimento del reparto di Malattie infettive all'Arezzo di Ragusa, si aggiunge un altro tassello al nuovo quadro della sanità iblea

Salute tra le mura domestiche - OMS : ecco come prevenire Malattie respiratorie - infettive e mentali : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le linee guida per ridurre i rischi di Salute legati alle abitazioni. Secondo l’OMS il luogo dove si vive ha un impatto importante: se le condizioni e la qualità sono scarse, possono insorgere malattie respiratorie come l’asma, patologie cardiovascolari, lesioni, malattie mentali e infettive (tubercolosi, influenza e diarrea). Migliorando le condizioni abitative si possono ...