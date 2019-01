Gli Ex-Otago hanno svelato le date dell’Instore & Cinema Tour

Il testo di Solo Una Canzone deGli Ex-Otago - l’amore indie e l’Instore tour di febbraio : Il palco dell'Ariston ospita ancora una volta una delle band più importanti della scena indie italiana: Solo Una Canzone degli Ex-Otago racconta l'amore che sarà presente anche nell'album "Corochinato" in uscita l'8 marzo. Gli Ex-Otago sono una band genovese nata nel 2002 e già al sesto album in studio. Il loro indie-pop è intriso di sentimento e scelta accurata dei suoni, ma soprattutto di forti messaggi come avevano precisato anche in ...

Basket femminile - le miGliori italiane della 15a giornata di Serie A1 : Giulia Arturi e Raffaella Masciadri - veterane protagoniste : In attesa di conoscere quali saranno gli sviluppi relativi all’abbandono di Napoli, si è disputata in questo fine settimana la quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Schio ha superato agevolmente Torino, mentre Ragusa ha travolto Broni e si è confermata la terza forza del campionato. Ritorno al successo anche per Lucca, San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni. Turno privo di acuti significativi da parte ...

Suzuki protagonista con l'intera gamma al Motor Bike Expo. Nuova Katana e famiGlia GSX sotto i riflettori : E non mancherà neanche l'accoppiata delle V-STROM 650 e V-STROM 1000 che compongono la gamma Sport Enduro Tourer e che sono entrambe declinate anche nella variante XT, con cerchi a raggi. Suzuki ...

La PuGlia protagonista a New York al New York Times Travel Show - : Per il mercato USA la Puglia rappresenta un luogo di relax, capace di coniugare mare, attività ed eventi sportivi , golf, equitazione, orienteering, sport acquatici, trekking etc., e itinerari ...

Gli Ex Otago arrivano a Sanremo. Mai visti? Ecco chi sono i componenti della band : , Continua a leggere dopo la foto, Bisognerà aspettare altri tre anni per l'uscita di un nuovo lavoro degli Ex Otago: nel 2014 viene inciso In capo al mondo, un disco in cui la band suona strumenti ...

MasterChef Italia - ecco i venti protagonisti pronti alla battaGlia : La gara di "MasterChef Italia" entra nel vivo. Quaranta cuochi avevano passato la prima selezione e si sono affrontati in sfide dirette, a coppie o in gruppi da quattro. I quattro giudici di "MasterChef Italia" Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i venti migliori aspiranti chef che hanno così ottenuto il grembiule con il proprio nome stampato sopra, entrando ufficialmente nella MasterClass del ...

Centrodestra - Poli unico nome in campo. Anche i civici del Movimento Nuovo Umanesimo voGliono essere protagonisti: troppe teste e poche ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019. Alina Zagitova : “Ho commesso deGli errori”. Le dichiarazioni delle protagoniste : Alina Zagitova si trova al comando dopo il programma corto agli Europei 2019 di Pattinaggio artistico. La Campionessa Olimpica ha commesso diverse sbavature durante la propria esecuzione ma a Minsk (Bielorussia) è comunque davanti a tutte, confermando i favori del pronostico che la vedono trionfante per il secondo anno consecutivo. Di seguito le dichiarazioni che le ragazze momentaneamente sul podio hanno rilasciato all’ISU. Alina ...

Carmine Buschini : il giovane protagonista del film Liberi di sceGliere : Conosciamo meglio il giovane attore, diventato popolare grazie ai Braccialetti rossi, e ora interprete di Domenico, protagonista accanto a Alessandro Preziosi del film di Giacomo Campiotti.

'Paradossi' al 'Festival della Scienza' : tanti appuntamenti con Gli studenti protagonisti : Ora tutto è pronto: 35 progetti degli studenti, un panel ricco di prestigiosi incontri, ma anche spettacoli e altri eventi nei quali scienza, arte e divertimento si intrecciano a creare promettenti ...

Corochinato è il nuovo album deGli Ex-Otago con Genova nel cuore dopo Sanremo 2019 : Il nuovo album degli Ex-Otago profuma di vino speziato consumato nella magia di Genova. Il gruppo si prepara al debutto sul palco del Teatro Ariston con Solo una canzone, dopo la disavventura di qualche settimana fa testimoniata sui social e nella quale hanno dichiarato il furto di tutti gli strumenti. La nuova prova di studio del gruppo arriva l'8 marzo e porta con sé una dedica a Genova, città d'origine del collettivo, che vogliono ...

Basket femminile - le miGliori italiane della 14a giornata di A1. Laura Macchi eterna - Martina Bestagno e Sara Bocchetti protagoniste : Non sono mancate le sorprese nella 14a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Il risultato più inatteso è stata senza dubbio la vittoria di Ragusa contro Schio, che ha permesso a Venezia di allungare nuovamente in testa alla classifica. Sono state davvero numerose le giocatrici italiane capaci di mettersi in mostra con prestazioni di assoluto valore. Impossibile non cominciare dall’eterna Laura Macchi, che ha ...

Sanremo - la scommessa deGli Ex-Otago : 'BaGlioni ha svecchiato il Festival' : di Veronica Cursi Appena due anni fa cantavano 'ci vuole molto coraggio per guardare Sanremo fino in fondo' e adesso Sanremo non solo lo guardano, ma ci vanno anche. Gli Ex-Otago, band indie-pop ...