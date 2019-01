Calciomercato Cosenza | ufficiale | preso Hristov

Calciomercato Cosenza - dallo Slavia Sofia arriva Hristov : Cosenza - Andrea Hristov è un nuovo giocatore del Cosenza . La società calabrese, infatti, ha ufficializzato in prestito, fino a giugno 2019 con diritto di opzione, del difensore bulgaro classe '99. ...

Calciomercato live : la Salernitana affonda su Calaiò - Cosenza e Benevento scatenate : Giornate di fermento nel Calciomercato di Serie B. Il Venezia ieri ha preso il terzino Mazan. Arriva dal Celta in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce ha chiuso per Tumminello che arriverà all'inizio della prossima settimana e attende una risposta di Chievo Verona ed Empoli per Pucciarelli. La Salernitana, che nei giorni scorsi aveva fatto un timido sondaggio per Montalto, è in pressing su Calaiò cercato dal Cosenza nei giorni scorsi. ...

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Calciomercato live : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Calciomercato Cosenza - è ufficiale la cessione di Di Piazza al Catania : Cosenza - Matteo Di Piazza è ora un giocatore del Catania . Il Cosenza , infatti, rende noto il trasferimento dell'attaccante classe 1988 con questa nota: " La Società Cosenza Calcio comunica di aver ...

Calciomercato Cosenza - Varone saluta : c'è la Carrarese : Cosenza - Ivan Varone è un nuovo giocatore della Carrarese . Il centrocampista classe 1992, infatti, è stato ceduto in prestito fino a giugno 2019. Questa la nota del club rossoblù: " La Società ...

Calciomercato : Cosenza - Baclet alla Reggina ma Trinchera lo dichiara incedibile : È senza dubbio un momento molto delicato quello della fine del Calciomercato per tutti i direttori sportivi. Non è facile accontentare tutti tra tifosi, calciatori, procuratori ma certe dichiarazioni sembrano scontentare quasi tutte le parti. Stiamo parlando delle dichiarazioni del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che in una recente intervista ha spiegato che l'attaccante Baclet, divenuto un idolo a Cosenza dopo le ottime ...

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Calciomercato Virtus Francavilla - Tiritiello in prestito dal Cosenza : Francavilla FONTANA - Tramite una nota, la Virtus Francavilla ha comunicato "di aver acquisito in prestito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Tiritiello , ...