A Monte San Quirico giornata in ricordo di Cesare Viviani

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Italia-Montenegro 11-10. Sandro Campagna : “Reazione da grande squadra” : Il Settebello batte per 11-10 il Montenegro nella quarta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto ed ipoteca il primo posto nel girone. Con la vittoria di questa sera è matematica la qualificazione alla Final Eight di Spalato. A fine gara hanno parlato ai microfoni di Rai Sport i principali protagonisti del confronto. Queste le parole del CT Sandro Campagna: “Partita bellissima, come me l’aspettavo. Ritmo forsennato del ...