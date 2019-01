Unilever e Bio-on presentano My Kai | la nuova linea di creme solari ultra-green

meteoweb.eu

: @Sana_Winchester @allebralle91 @EleLasa97 Evitiamo Lush che è piena di parabeni ittiossici. Non serve a niente fare… - yasbennet : @Sana_Winchester @allebralle91 @EleLasa97 Evitiamo Lush che è piena di parabeni ittiossici. Non serve a niente fare… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Bio-on è orgogliosa di presentare insieme aunadi cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%. I nuovi prodotti, sviluppati da Bio-on e commercializzati dacon il nuovo brand My Kai, sono i primi nati grazie a minerv bio cosmetics, le micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l’ambiente e la salute. La novità di questaè una serie di SPF (Sun Protection Factor) Boostere ad alte prestazioni destinata a migliorare i prodotti cosmetici per la protezione solare. Lanasce valorizzando le competenze e le eccellenze die Bio-on, per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più attenti ai temi di sostenibilità e orientati verso scelte di acquisto responsabili. La crescente consapevolezza dei danni ...