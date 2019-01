Redmi Note 7 in arrivo in Cina anche con 128 GB di storage e 4 o 6 GB di RAM

Redmi spiega i segreti dell’audio di qualità di Redmi Note 7 : Xiaomi, su Weibo, descrive nei dettagli come ha aumentato di molto la qualità sonora di Redmi Note 7. L'articolo Redmi spiega i segreti dell’audio di qualità di Redmi Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 dopo un paio di giorni ci ha già conquistati - ecco perché (video) : ecco Redmi Note 7, il primo senza il brand Xiaomi ma l'ennesimo smartphone cinese che è pronto a sbaragliare la concorrenza a suon di qualità, l'abbiamo provato per qualche giorno e ve lo possiamo già consigliare ad occhi chiusi.

Xiaomi Redmi Note 5 riceve Android 9 Pie grazie a un porting di OxygenOS 9.0 : In attesa dell'arrivo si Android 9 Pie suXiaomi Redmi Note 5, potete installare il porting di OxygenOS 9.0.2, nella versione di OnePlus 6.

Redmi Note 7 supporta Google Fotocamera senza sblocco del bootloader grazie all'API Camera2 : Buone notizie per gli utenti che hanno deciso di acquistare il Redmi Note 7: lo smartphone infatti vanta il supporto alle Camera2 API

Redmi Note 7 riceve la modalità Super Night Scene e si prepara a sbarcare in India : Redmi Note 7, il cui debutto in India è ormai imminente, riceve un aggiornamento che introduce la modalità Super Night Scene, per scatti in notturna di elevata qualità.

Xiaomi rilascia MIUI 10.2 Global per Redmi Note 3 e i sorgenti del kernel per tre smartphone : Mentre Xiaomi Redmi Note 3 riceve l'ultimo aggiornamento, Xiaomi rilascia i sorgenti del kernel di Redmi Note 6 Pro, Redmi 5 Plus e Mi 5X.

Manuale d'uso italiano Xiaomi Redmi Note 5 Istruzioni PDF : Manuale d'uso Xiaomi Redmi Note 5 PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Redmi Note 5

Redmi Note 7 soppravvive anche ai test più improbabili - come cestino e skateboard : Ancora una volta Redmi Note 7 dimostra la propria elevata resistenza sopravvivendo senza danni a due situazioni non proprio ortodosse.

Redmi Note 7 - Redmi Note 7 Pro e Redmi Go pronti a sbarcare sul mercato indiano : Redmi sarebbe intenzionata a lanciare tre smartphone sul mercato indiano, e probabilmente anche sui mercati globali, entro la fine del primo trimestre.

Redmi Note 7 pronto a debuttare nella versione 4+128 GB - mentre incidenti ritardano le consegne : mentre le consegne di Redmi Note 7 subiscono un piccolo ritardo per un incidente di produzione, Redmi sembra pronta a lanciare una quarta variante dello smartphone.

Manuale italiano Xiaomi Redmi Note 6 Pro PDF : Manuale d'uso Xiaomi Redmi Note 6 Pro PDF italiano scarica il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7 Pro potrebbe far debuttare lo Snapdragon 675 : Redmi Note 7 Pro potrebbe essere il primo smartphone a utilizzare la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 675, con un prezzo comunque aggressivo.

Redmi Note 7 riceverà la modalità notturna di Xiaomi Mi MIX 3 - intanto eccolo in un teardown : Anche Redmi Note 7, con la sua fotocamera posteriore da 48 megapixel, riceverà la modalità notturna per le foto, nel frattempo vediamo il primo teardown completo.

Redmi Note 7 e Xiaomi Mi Air già disponibili su GeaVita - insieme ad altre offerte : Tra le offerte speciali di oggi di GearVita troviamo anche il nuovissimo Redmi Note 7, le cuffie Xiaomi Mi Air e numerose altre promozioni.