Frana sulla litoranea a Ischia | scuole ancora chiuse a Casamicciola

Ischia - Frana sulla litoranea : anche oggi scuole chiuse : scuole chiuse anche oggi a Casamicciola e Lacco Ameno a causa della frana che nella notte tra giovedì e venerdì è precipitata sulla ex strada statale 270 all'altezza dell'eliporto Giovanni Paolo II. ...

Frana sulla litoranea - l'isola di Ischia tagliata in due : i sindaci chiudono le scuole : Una vera e propria valanga di terriccio e massi quella che s'è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, causando il blocco totale della...

Sicilia : Frana sulla strada statale 122 "Agrigentina" : Una frana si è verificata in Sicilia, lungo la strada statale 122 "Agrigentina": lo smottamento è avvenuto nel tratto stradale compreso fra il km 77,000 e il km 79,000. Tratto che è stato...

Maltempo Sicilia - Frana nel Palermitano : massi sulla strada : Maltempo in Sicilia, in particolare nel Palermitano. La strada statale 643 Di Polizzi è provvisoriamente chiusa al traffico a Polizzi Generosa (Palermo), per caduta massi sul piano viabile. L’itinerario alternativo è costituito dall’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Nella giornata di domani, salvo condizioni meteo avverse, è previsto l’arrivo della squadra di manutenzione per la rimozione del materiale dal piano ...

Frana sulla SS120 nel Palermitano : chiuso tratto : Chiusa per Frana la SS120 “Dell’Etna e delle Madonie“, nel territorio comunale di Cerda (Palermo). ANAS ha disposto la deviazione del traffico sulla viabilità comunale all’interno dell’abitato del piccolo Comune. L'articolo Frana sulla SS120 nel Palermitano: chiuso tratto sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : Frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - proseguono i lavori per la messa in sicurezza : proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante al km 2,200 della SS107 “Silana Crotonese” nel comune di Paola, chiusa al traffico da giovedì sera tra Paola e San Sili (CS), a seguito della caduta di materiale roccioso che ha interessato la sede stradale. Le squadre Anas e i rocciatori hanno completato ieri sera la fase di disaggio di massi pericolanti e nel corso della giornata proseguiranno le attività di rimozione del materiale ...

Cosenza : Frana sulla SS107 “Silana Crotonese” - chiuso tratto : Da ieri sera, a causa di una frana al km 2,300, la SS107 “Silana Crotonese” è chiusa al traffico dal km 0,000 al km 15,500, tra Paola e San Sili (CS). Il percorso alternativo è costituito dall’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e dalla strada statale 283 “Delle Terme Luigiane”. Sono già in corso sul versante roccioso le ispezioni da parte del personale di Anas che ieri sera, a causa della pioggia e dell’oscurità, non era stato possibile ...

Ventasso. Senso unico alternato sulla Sp 15 per Frana : La Provincia di Reggio Emilia informa che sulla Sp 15 “Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-Confine Massa” – nei pressi dell’incrocio per Pieve San Vincenzo,

Frana sulla SS114 in provincia di Messina : chiuso tratto ad Alì Terme : A causa di una Frana, avvenuta al km 22,750, è stato chiuso nel Messinese, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 114, nel territorio di Alì Terme. La circolazione viene deviata sulla rete stradale locale. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine. L'articolo Frana sulla SS114 in provincia di Messina: chiuso tratto ad Alì Terme sembra essere il primo su Meteo Web.