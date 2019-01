: Draghi: incertezze pesano sull'economia - NotizieIN : Draghi: incertezze pesano sull'economia - Cyber_Feed : Ultim'ora #Draghi: incertezze pesano sull'economia - TelevideoRai101 : Draghi: incertezze pesano sull'economia -

"La persistenza di, in particolare relative a fattori geopolitici e alla minaccia di protezionismo, pesa sul sentimento economico". Lo ha detto il presidente della Bce,, parlando davanti alla commissione Affari economici del Parlamento Europeo. L'Eurozona è uscita dalla crisi grazie "agli sforzi di tutti i cittadini Ue", con risultati "tangibili" come i 22 trimestri consecutivi di crescita. Ma negli ultimi mesi, ha ammonito, arrivano "informazioni più deboli dell'atteso". E nuovo appello per le riforme.(Di lunedì 28 gennaio 2019)