Treno investe 20enne nel Pisano | morto

Quincinetto - Treno investe e uccide un uomo/ Ultime notizie Torino - circolazione sospesa : Quincinetto, treno investe e uccide un uomo. Ultime notizie Torino, inutili gli immediati soccorsi del 118: circolazione sospesa.

Firenze - Treno investe piattaforma con tre operai : sono gravi : I tre operai stavano effettuando lavori di manutenzione quando la piattaforma con rotaie sulla quale stavano viaggiando è stata urtata da un treno merci.Continua a leggere

Milano - Treno investe e uccide un 15enne : 00.01 Un 15 enne di San Giorgio su Legnano (MI) è stato travolto e ucciso da un treno a Parabiago, nel Milanese. Dalle prime informazioni insieme al 15enne c'era anche un amico di 13 anni che è stato soccorso in stato di choc e portato in ospedale a Legnano. Autorità giudiziaria e polizia ferroviaria indagano sulla dinamica dell'incidente. Il traffico ferroviario su diverse linee hanno subito cancellazioni e ritardi.

Tromba d'aria investe un Treno in Calabria. Finestrini rotti e alcuni passeggeri feriti : Una Tromba d'aria ha investito stamani il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari.Diversi Finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando ...