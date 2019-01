Napoli | Allan resta | nuove sirene per capitan Hamsik

Napoli - Ancelotti : 'Espulso per una parolaccia. Allan martedì giocherà' : Carlo Ancelotti , intervistato al termine della partita da Sky Sport, ha spiegato così le difficoltà incontrate dalla squadra: "Nella ripresa abbiamo provato a vincerla, mentre nel primo tempo ...

Napoli : Allan al PSG in estate - Milan su Diawara : Ancelotti annuncia: 'Allan resta al Napoli'. Ma la trattativa col PSG è solo rinviata al prossimo mercato estivo. Sempre secondo il Corriere dello Sport , il club del presidente De Laurentiis è pronto a sostituire il brasiliano con Fornals del Villarreal e col giovane Almendra del Boca Juniors. In uscita Rog è destinato al Siviglia, mentre ...

Malagò : «De Laurentiis iscriverebbe il Napoli in Bundesliga. Allan secondo solo a CR7» : Intervista del Corriere dello Sport al presidente del Coni Giovanni Malagò. Parla anche del Napoli, di De Laurentiis, di Ancelotti, del razzismo, di Allan. De Laurentiis e il Frosinone «Aurelio e` un amico di famiglia. Lui ha il modello della franchigia Nba. Se potesse, iscriverebbe il Napoli alla Bundesliga. Le radici del nostro calcio sono di avere il Frosinone, ma oggi la forbice tra grandi e piccole si e` molto allargata. Vale nel calcio ...

Calciomercato Napoli - Allan escluso dal Psg in vista del Psg? : Calciomercato Napoli – Se ormai Allan in casa azzurra non è diventato un caso, poco ci manca. Da ben più di una settimana si continua a speculare sul presunto interesse da parte del Psg per il forte centrocampista alla corte del tecnico, Carlo Ancelotti. E chi è un minimo avvezzo con le vicende di Calciomercato […] L'articolo Calciomercato Napoli, Allan escluso dal Psg in vista del Psg? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Sky : Allan resta al Napoli al 99% - contatti continui per Fornals : Gli esperti di mercato di Sky Sport hanno fatto il punto sul mercato del Napoli. 'Il Napoli ha telefonato al Villareal per informarsi su Fornals in caso di addio di Allan. Allan al 99% resterà, come ha detto Ancelotti, però il ...

Calciomercato Napoli : Allan e il PSG - tutti i dettagli dell’operazione : Calciomercato Napoli: Allan e il PSG, tutti i dettagli dell’operazione Nonostante se ne parli da parecchio tempo, la vicenda risulta poco chiara. Il rapporto tra Allan e il PSG, sembra essersi intensificato negli ultimi giorni, con la volontà iniziale del giocatore sempre più prorompente. Benché sia la società che il giocatore fossero d’accordo per la partenza, la volontà economica risulta essere un ostacolo duro da ...

Milan-Napoli - conferenza Ancelotti : “Allan rimane” : MILAN NAPOLI conferenza Ancelotti – Kalidou Koulibaly non sarà il capitano del Napoli nel match di domani contro il Milan. Ad escludere il gesto simbolico, dopo i cori razzisti di San Siro contro il senegalese e i due turni di stop scontati dal difensore senegalese per l’espulsione contro l’Inter, è stato il tecnico Carlo Ancelotti in conferenza […] L'articolo Milan-Napoli, conferenza Ancelotti: “Allan ...

Napoli - Allan assente con il Milan : ANSA, - Napoli, 25 GEN - Allan non partirà per Milano dove domani sera il Napoli affronterà il Milan. Quasi sicuramente il brasiliano sarà invece disponibile per la gara di Coppa Italia che il Napoli ...

Milan-Napoli - Allan non convocato : “ha avuto una settimana difficile” : Allan non convocato da Carlo Ancelotti a causa delle vicissitudini di calciomercato: “ha avuto una settimana difficile” “Allan non figura nella lista dei convocati per domani. È stata una settimana un po’ travagliata per lui e si è allenato poco. Rimane qui ad allenarsi per la partita di martedì”. Carlo Ancelotti annuncia in conferenza stampa che Allan non prenderà parte alla gara tra Milan e Napoli di questo sabato in ...

Napoli - Allan non si allena! Il PSG spinge ma la trattativa non decolla : Ore calde sull’asse Parigi-Napoli. Sul piatto il futuro di AllanCome detto pochi giorni fa, il PSG è interessato ad Allan. Portare a termine una trattativa, tuttavia, è complicato viste anche le tempistiche che ci vorrebbero per mettere tutti d’accordo. Il Napoli chiede, infatti, 120 milioni di euro mentre il PSG sarebbe pronto a versare nelle casse della società azzurra 80 milioni di euro più bonus. Non pochi per un ...