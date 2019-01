Michel Legrand | è morto a a 86 anni il compositore vincitore di tre premi Oscar

Michel Legrand si è spento a 86 anni - aveva collaborato con Frank Sinatra e Ray Charles : L'annuncio è arrivato dal suo portavoce in un comunicato all'Agence France-Presse alle prime ore di sabato 26 gennaio: il compositore francese Michel Legrand si è spento a 86 anni a Parigi. Con una carriera lunga più di 50 anni, Legrand aveva vinto tre Oscar: il primo nel 1969 con il brano The windmills of your mind tratto dalla colonna sonora del film Il caso Thomas Crown di Norman Jewison, nel 1972 per le musiche del film Quell'estate del '42 ...

È morto Michel Legrand - il compositore da tre Oscar : Il compositore, pianista e direttore d'orchestra francese Michel Legrand , vincitore di tre premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore delle musiche per oltre centocinquanta film per il cinema ...

È morto il compositore francese Michel Legrand : È morto a Parigi il compositore francese Michel Legrand, aveva 86 anni. Legrand era nato nella capitale francese il 24 febbraio del 1932 e nella sua lunga carriera aveva lavorato soprattutto nel cinema, componendo le colonne sonore di decine di

Addio a Michel Legrand - tre volte premio Oscar per le sue colonne sonore : Il compositore, pianista e direttore d’orchestra è stato autore delle musiche di oltre 150 film ed è stato premiato...