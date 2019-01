Ecco i veri segreti di Adrian

Anticipazioni Verissimo : Ecco gli ospiti di oggi sabato 26 gennaio : Una nuova puntata di Verissimo ci attende il 26 gennaio, come sempre dopo Beautiful e l’ormai tradizionale appuntamento con Amici di Maria De Filippi. ecco chi parteciperà alla prossima puntata del settimanale condotto da... L'articolo Anticipazioni Verissimo: ecco gli ospiti di oggi sabato 26 gennaio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Lory Del Santo a ‘Vieni da me’ : “I miei erano molto poveri - Ecco dove sono nata” : Caterina Balivo ha ospitato anche Lory Del Santo a ‘Vieni da me’, il programma che conduce da settembre su Rai Uno. Abbiamo visto recentemente Lory al Grande Fratello Vip e si è parlato molto di lei negli ultimi mesi per via della tragedia familiare che l’ha investita: la perdita del figlio Loren, morto a 19 anni. “Lui faceva parte della sezione bontà, carineria, gentilezza”, ha detto nel salotto tv della Balivo quando si è toccato, non senza ...

Adrian - Celentano furioso abbandona lo show tra i fischi? Ecco la verità : Adrian , la serie animata di Adriano Celentano con disegni di Milo Manara e musiche di Nicola Piovani, in onda il 21 gennaio su Canale 5, ha scatenato non poche polemiche e critiche sui social. Lo ...

Lie to Me compie 10 anni : Ecco le grandi verità che ci ha lasciato : 1. Tutti mentono2. Gli ex tornano sempre3. I politici sono le persone più meschine del mondo4. I geni hanno un caratteraccio5. Genitori imprudenti, figli saggiPuoi avere la migliore faccia da poker possibile, ma c’è qualcuno in grado di riconoscere, sempre e comunque, se stai mentendo. Il 21 gennaio 2009 debuttava negli Stati Uniti Lie to Me, serie ispirata alla figura – reale – di Paul Eukman, ricercatore esperto nel riconoscere, tramite le ...

Sale rosa dell’Himalaya - l’esperto sfata un mito : “Non apporta benefici ed è impuro - Ecco tutta la verità” : Il Sale rosa dell’Himalaya non ha proprietà benefiche per la salute, anzi sarebbe impuro rispetto a quello marino, ma viene fatto pagare il doppio. La doccia fredda che sfata uno dei tanti nuovi miti a tavola arriva dal nutrizionista Andrea Ghiselli, dirigente del Centro di Ricerca Crea-Alimenti e nutrizione. “Questo Sale deve la sua colorazione a delle impurità di alcuni minerali come il ferro, lo zinco, il magnesio e il calcio e ...

F1 – Nessun ribaltone in Ferrari - John Elkann cancella le speculazioni : “Ecco tutta la verità su Arrivabene-Binotto” : In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Ferrari ha fatto chiarezza sull’avvicendamento Arrivabene-Binotto John Elkann non ci sta e, dopo alcuni giorni dall’ufficialità del cambio al vertice della GES tra Arrivabene e Binotto, ha preso la parola per fare chiarezza su alcuni punti per lui poco chiari. In una lettera inviata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno della Ferrari ha spiegato ...

NBA – Retroscena Tony Parker : “addio Kawhi Leonard dagli Spurs? Io non cho colpe - Ecco la verità” : Tony Parker, grande ex degli Spurs, ha rivelato la sua versione dei fatti sull’addio di Kawhi Leonard da San Antonio: l’ex playmaker nero-argento ha negato ogni coinvolgimento Di recente Tony Parker, storico playmaker dei San Antonio Spurs, è tornato all’AT&T Center, ma questa volta da giocatore degli Hornets. Il giocatore francese, è stato accolto molto bene dai fan a differenza di quanto accaduto a Kawhi Leonard, di ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo Ecco la verità su mio padre : Ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

Verissimo Jeremias Rodriguez Ecco cosa è successo a mio padre : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo, ospite a “Verissimo”, si è raccontato a Silvia Toffanin e dopo aver parlato dell’incidente al polso -che ha messo in forse la sua partecipazione all’”Isola dei Famosi “-è tornato sull’episodio che ha visto coinvolto papà Gustavo, che lo scorso dicembre, poco prima di Natale, il padre dei fratelli Rodriguez sarebbe stato ricoverato ...

Un Tribunale statunitense ha ordinato a Tiger Woods di fare 137 test di paternità? Ecco la verità : 137 test di paternità per Woods? Ecco la verità La notizia che un Tribunale statunitense abbia condannato Tiger Woods a sottoporsi a ben 137 test di paternità ha fatto il giro del mondo. Si tratta di una notizia molto curiosa, in effetti, in forza della quale un Tribunale avrebbe condannato il celebre golfista a sottoporsi ai test del DNA dopo che 121 donne che affermavano di ...

Bruno Cirillo - dal calcio al… porno : “io nel cinema hard? Ecco la verità” : Bruno Cirillo senza il calcio si sarebbe dedicato ad una carriera nel porno? L’ex giocatore di Inter e Reggina fa chiarezza su questa ‘piccante’ vicenda Ha iniziato dalla Reggina, raggiungendo la promozione in Serie A; ha vestito la prestigiosa maglia dell’Inter; ha vinto un Europeo Under 21; e infine ha girato il mondo passando per Spagna, Francia, Cipro, India e Grecia. Tante soddisfazioni nella carriera di ...

Pamela Anderson a Verissimo Ecco si lavora ad Hollywood : L’attrice Pamela Anderson sarà nella nuova puntata di “Verissimo” e durante l’intervista con la Toffanin racconta la sua vita sia privata che lavorativa. Durante l’intervista Pamela Anderson parla innanzitutto del suo corpo e degli interventi apportati in passato: “Siamo tutti un po’ insicuri del nostro corpo, soprattutto le ragazze. Spero di non essere diventata un modello solo per il mio fisico ma devo dire che quando sono arrivata a Los ...

Dall’amore ai ritocchini estetici - la verità di Stefano De Martino : “Ecco cosa ho rifatto” : Stefano De Martino, i ritocchini estetici e l’amore: il ballerino napoletano si confessa in un’intervista Dopo che il gossip aveva dato per certa la relazione tra Stefano De Martino e la modella Chiara Scelsi, l’ex marito di Belen svela la sua verità in un’intervista. “Non sono fidanzato – ha detto a Fanpage.it il ballerino napoletano – In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore ...

Da Weinstein al fidanzato Rami - Pamela Anderson si ‘sbottona’ a Verissimo : “matrimonio? Ecco cosa dico” : Pamela Anderson a ‘Verissimo’ intervistata da Silvia Toffanin, l’ex bagnina di ‘Baywatch’ parla del fidanzato calciatore Adil Rami Pamela Anderson si è raccontata a ‘Verissimo’. L’ex bagnina di ‘Baywatch’ a Silvia Toffanin ha parlato del rapporto con l’attuale fidanzato, l’ex calciatore del Milan (ora in forza all’Olympique Marsiglia) Adil Rami. “Sono ...