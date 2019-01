Celentano e Grillo | gara tra guru

ilgiornale

: RT @laura_ceruti: @giannigipi Speriamo non lo guardi nessuno, Celentano su canale 5 e Grillo sul 2... Siamo circondati!! - Amaro57024721 : RT @laura_ceruti: @giannigipi Speriamo non lo guardi nessuno, Celentano su canale 5 e Grillo sul 2... Siamo circondati!! - angelozziclaudi : @beppe_grillo ah,fa come Celentano,mette foto da giovane ,spero di ritornare ai tempi in cui sulla Rai poteva fire… - MarselParadigmi : Grillo e Celentano in TV, specchio di un paese di brontosauri. Aspettando il Paleocene. -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Uno sotto forma di blob. L'altro sotto forma di cartone animato. Uno ex comico, attuale professionepopulista, fondatore di un movimento politico. L'altro ex cantante, attuale professionepopulista, fondatore di un grande patrimonio personale. Lunedì ci sarà proprio una scoppiettante serata televisiva. Su Raidue andrà in onda C'è. E questo è certo. "Ci vediamo lunedì alle 21,20", si auto-promuove allegramente il leader pentastellato via twitter. Su Canale 5 andrà in onda, invece,. Sicuramente nella versione Adrian, terza puntata della serie animata, travestito da orologiaio/supereroe/rivoluzionario/uomo-volpe (anzi meglio, Fox-Man). E, dunque, già così, la sfida tra i due (un tempo) artisti si prefigura da cardiopalma. Da una parte le immagini di, dagli esordi in Secondo Voi dell'allora Rete 1 alle mitiche serate di Fantastico, all'allontanamento per le ...