Quanto veramente ci interessa conoscere la verità su Regeni?

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Sono già passati tre anni da quel maledetto 25 gennaio 2016, giorno in cui si persero le tracce di Giulio. Il dottorando friulano si trovava al Cairo per svolgere una ricerca sui sindacati locali, giudicata scomoda dalle autorità di un paese che in quel momento viveva in uno stato di totale paranoia. Il suo corpo, martoriato dai segni della tortura, venne ritrovato il 3 febbraio successivo sul ciglio della strada per Alessandria d’Egitto.La morte di Giulioè una di quelle ferite che l’Italia si porterà sulla pelle per sempre. Nelle piazze, nelle scuole, nelle case e anche su internet, un misto di indignazione e solidarietà è stato espresso da milioni di persone, in quella che è stata una vera e propria mobilitazione collettiva perché si facesse chiarezza suaccaduto. In effetti, questi tre anni si sono contraddistinti per i depistaggi, i silenzi, le ...